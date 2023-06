बिहार: 1700 करोड़ स्वाहा! भागलपुर में भरभरा कर गिर गया निर्माणाधीन पुल, सामने आया VIDEO

बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया है। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुल कुछ ही सेकेंड में नदी में जा समाया है।

भागलपुर पुल पानी में डूबा

बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिर गया है। इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुल कुछ ही सेकेंड में नदी में जा समाया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी यहीं पुल टूट चुका है, यानी कि दोबारा इसका निर्माण किया जा रहा था। लेकिन अब एक बार फिर वहीं पुल पूरी तरह टूट गया है और नदी में जा डूबा है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उस वीडियो में पहले पुल का एक हिस्सा टूटता है और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा पुल ही नदी में डूब जाता है। मौके पर मौजूद कई लोग इस पूरे हादसे को अपने फोन में कैद कर लेते हैं। राहत की बात ये है कि इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। अभी तक राज्य सरकार ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन विपक्ष ने फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बिहार के भागलपुर में भ्रष्टाचार का निर्माणाधीन पुल

ने जल समाधी लें ली

इस पुल की वर्तमान लागत १७५० करोड़ थी।

देख रहे हो @NitishKumar चिचा? pic.twitter.com/d16YaHp1xR June 4, 2023 जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद 4 साल पहले इस पुल का शिलान्यास किया था। तब से अब तक इस पुल पर कुल 1700 करोड़ के करीब खर्च हो चुके थे, बीच में पुल टूटा भी था, तो उसका खर्चा भी रहा। लेकिन अब रविवार को पूरा का पूरा पुल ही भरभरा कर गिर गया है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ये लापरवाही रही या फिर खराब मैटिरियल का इस्तेमाल हुआ।

