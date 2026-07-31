बिहार में बीजेपी नेता देवेश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। देवेश कुमार के इस्तीफे के साथ ही सम्राट सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी से संकट के बादल छंट सकते हैं। माना जा रहा है कि देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट पर दीपक प्रकाश नामांकन दाखिल कर सकते हैं और विधान परिषद का सदस्य बन सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब

दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट सरकार से पूछा कि अगर दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो वह अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल देने करने के लिए 4 अगस्त तक का समय दिया है।

किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं दीपक प्रकाश

दीपक प्रकाश को मंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी भी वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। संविधान के अनुसार किसी भी मंत्री को पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होता है। भाजपा के देवेश कुमार ने शुक्रवार को सभापति अवधेश नारायण सिंह को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। इस्तीफा सौंपने के बाद देवेश कुमार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत नहीं की।

देवेश कुमार राज्यपाल कोटे से 17 मार्च 2021 को एमएलसी बने थे। उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 को पूरा होने वाला था। हालांकि उससे पहले ही उन्होंने सदस्यता छोड़ दी। ऐसे में देवेश कुमार की सीट पर राज्यपाल ही नए सदस्य को मनोनीत करेंगे। ऐसे माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश का नाम इस पद के लिए लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि दीपक प्रकाश अगर एमएलसी बनते हैं तो उनका कार्यकाल अगले साल मार्च तक होगा। यानी उन्हें आगे मंत्री बनने के लिए फिर से एमएलसी बनना पड़ेगा।

जब 2025 के दिसंबर में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो पहली बार दीपक प्रकाश मंत्री बने थे। हालांकि वह तब भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इसके बाद अप्रैल में जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब भी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। इस दौरान सवाल उठने लगे कि बिना किसी सदन के सदस्य बने दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे?

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