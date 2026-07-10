बिहार की चर्चित विधानसभा सीट बांकीपुर से भाजपा के अभिषेक कुमार बंटी ने शुक्रवार को आगामी उपचुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। उनके चुनाव मैदान से हटते ही बीजेपी ने यहां से नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा कर दी है।

अभिषेक कुमार बंटी ने उपचुनाव न लड़ने के अपने फैसले को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों को चुनाव न लड़ने की वजह बताया।

इस्तीफे का बताया कारण

नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा नेता अभिषेक कुमार सिन्हा मीडिया के सामने आए और कहा, “मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। मैंने अभी-अभी इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को एक पत्र सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के तौर पर चुना था। इसके लिए मैं केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विनम्रतापूर्वक आपको बताना चाहता हूँ कि पारिवारिक कारणों से मैं विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ पा रहा हूँ। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर निष्ठापूर्वक सेवा करता रहूँगा।”

एक दिन पहले किया था नामांकन

एक दिन पहले ही गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार बंटी ने अपना नामांकन दाखिल किया था। उनके नामांकन वापस लेने के फैसले पर बिहार बीजेपी नेतृत्व की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

अभिषेक कुमार सिन्हा (बंटी) के नामांकन के दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिनमें जेडी(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एलजेवी की सांसद शांभवी चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद के नाम शामिल हैं।

कब होंगे उपचुनाव?

भाजपा ने 7 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर अभिषेक कुमार बंटी के नाम की घोषणा की थी। यह सीट पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव 30 जुलाई को होगा और 3 अगस्त को परिणाम जारी किए जाएंगे।

जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी इस सीट से मैदान में उतरने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जुलाई को प्रशांत किशोर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर को भाजपा की ओर से नीरज कुमार सिन्हा से टक्कर मिलेगी।

दतिया से आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार

शुक्रवार शाम बीजेपी द्वारा जारी की गई लिस्ट में मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए आशुतोष कुमार तिवारी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया।

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बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने संगठन को नई धार देने की बड़ी कवायद शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बुधवार (8 जुलाई 2026) को 153 सदस्यीय बिहार राज्य समिति की घोषणा की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें