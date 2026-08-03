बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। अभी तक हुई मतों की गिनती में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं जबकि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पीछे हैं।

खबर लेकर जाने तक 15 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और प्रशांत किशोर ने 8202 वोटों की लीड हासिल कर ली है। इसे लेकर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का रिएक्शन आया है।

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तेज प्रताप यादव ने X पर कहा, “बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है। भाजपा को यहां प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है।”

बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है।

भाजपा को यहाँ प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। अब यह चर्चा… pic.twitter.com/zAITrvwMu2 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) August 3, 2026

तेज प्रताप यादव ने कहा कि अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से बीजेपी का कब्जा है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने की वजह से खाली हुई है। अगर बीजेपी बांकीपुर में हार जाती है तो निश्चित रूप से यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा।