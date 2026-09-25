Bihar Banka Girl Molestation Video: बिहार के जमुई में युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब राज्य। के बांका से भी एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बांका पुलिस ने इस मामले में छह अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदार पर्वत के सुनसान इलाके में कुछ सिरफिरे युवक एक युवती को जबरन घेरकर उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।

#WATCH | On Banka minor girl alleged harassment case, Banka SP Amitesh Kumar says, "Regarding an unfortunate incident involving a young woman who was subjected to molestation and misconduct, a video of the event came to the notice of the Bounsi Station House Officer (SHO) on the… pic.twitter.com/HV2g7iliGw — ANI (@ANI) September 25, 2026

पीड़िता के विरोध के बावजूद बनाते रहे वीडियो

पीड़िता के विरोध करने के बावजूद आरोपी मनचले लगातार हरकतें करते रहे और घटना का वीडियो भी बनाते रहे। इस घटना ने एक बार फिर राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की जानकारी मिलते ही बांका जिले के बौंसी थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। बौंसी थानाध्यक्ष पंकज कुमार झा के स्वबयान (स्वयं के बयान) पर मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 से 7 अज्ञात युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75, 76, 3(5) के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66E और 67A के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम वीडियो फुटेज के आधार पर मनचलों के चेहरों की पहचान करने और उनके संभावित ठिकानों का पता लगाने में जुटी हुई है।

ऐतिहासिक मंदार पर्वत और महिला सुरक्षा पर उठे सवाल

बांका का मंदार पर्वत न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में अपनी पौराणिक, धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। ऐसे में सार्वजनिक और संवेदनशील पर्यटन क्षेत्र में दिनदहाड़े हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों और दूर-दराज से आने वाले पर्यटकों के मन में सुरक्षा को लेकर खौफ पैदा कर दिया है।

स्थानीय निवासियों और समाजसेवियों ने घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मंदार पर्वत क्षेत्र में गश्त और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की अवांछित घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

लगातार आ रहे छेड़खानी के वायरल वीडियो

गौरतलब है कि बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का यह पहला मामला नहीं है। हाल ही में राज्य के जमुई और समस्तीपुर जिलों से भी इसी तरह की शर्मनाक वारदात के वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में काफी रोष देखा गया था।

हालांकि, जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं में पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए न केवल वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान की थी, बल्कि कई मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। पुलिस प्रशासन बांका मामले में भी उसी सख्त रवैये के साथ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहा है।

साइबर पुलिस की चेतावनी और कानून का कड़ा संदेश

पुलिस और प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक और पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो को शेयर या फॉरवर्ड न करें। आईटी एक्ट के तहत किसी भी पीड़ित महिला या लड़की का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है।

बांका पुलिस का दावा है कि वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद से पुलिस की कई टीमें अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपी जल्द ही कानून के शिकंजे में होंगे।

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