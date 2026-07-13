बिहार की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि BJP के अपने उम्मीदवार को बदलने के फैसले ने पहले से ही मुकाबले में एक नया मोड़ ला दिया है। जन सुराज पार्टी (JSP) के चीफ प्रशांत किशोर के बांकीपुर से चुनाव लड़ने के फैसले ने पहले ही पूरे राज्य का ध्यान खींचा है। हालांकि चारा घोटाले में अपने पिता के दोषी पाए जाने के कारण बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार का नाम वापस लेने से विपक्ष खासकर प्रशांत किशोर को चुनाव प्रचार का एक मुद्दा मिल गया है।

बीजेपी ने शुरू में अभिषेक कुमार को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा था, जिन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का करीबी माना जाता है। हालांकि इसके तुरंत बाद अभिषेक कुमार ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद पार्टी ने इस सीट से नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं।

बांकीपुर का मुकाबला त्रिकोणीय

नितिन नवीन ने लगातार पांच बार बांकीपुर का प्रतिनिधित्व किया। बांकीपुर का मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी इस सीट पर अपनी लंबे समय से चली आ रही पकड़ पर भरोसा कर रही है, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थीं। प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव को बिहार के शहरी वोटरों की राजनीतिक पसंद पर एक रेफरेंडम के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। बांकीपुर को बिहार का राजनीतिक और प्रशासनिक दिल कहते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इस सीट पर जहां मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट और राजभवन है, वहां जाति की सोच से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए।

बीजेपी कर रही तैयारी

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने माना कि पार्टी ने बांकीपुर में अपने शुरुआती उम्मीदवार चुनने में गलत फैसला किया था। बीजेपी नेता ने कहा, “BJP का भरोसा इस बात से है कि हमने 1995 से लगातार यह सीट बरकरार रखी है। नितिन नवीन ने 2005 से हर चुनाव में इसे आराम से जीता है। लेकिन पार्टी ने अभिषेक कुमार को चुनने में गलती की। उनके पिता, रवींद्र प्रसाद, चारा घोटाले में दोषी पाए गए लोगों में से हैं और यह मामला सामने आने में बस कुछ ही समय की बात थी।”

बीजेपी नेता ने आगे कहा, “जब BJP लीडरशिप को लगा कि प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर ज़ोरदार कैंपेन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कैंडिडेट बदलने का फ़ैसला किया गया। हमें भरोसा है, लेकिन यह विवाद कैंपेन का हिस्सा बना रहेगा।”

विपक्ष को मिल गया मौका?

आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि पार्टी को उम्मीद थी कि त्रिकोणीय मुकाबला उनके पक्ष में काम करेगा। उन्होंने कहा, “हमारे कैंडिडेट ने 2025 के चुनाव में नवीन के ख़िलाफ़ 46,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। हर पार्टी डेवलपमेंट एजेंडा के साथ-साथ अपने सोशल कोएलिशन पर काम करती है। एक त्रिकोणीय मुकाबला हमें एक मौका देता है।”

प्रशांत किशोर ने क्या कहा?

प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बड़े पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, “डेमोक्रेसी में कोई भी चुनाव क्षेत्र परमानेंट गढ़ नहीं होता। आख़िरकार, लोग ही फ़ैसला करते हैं। यह चुनाव बिहार के शहरी वोटरों के लिए एक टेस्ट है और यह भी कि क्या वे एक वैकल्पिक राजनीतिक नैरेटिव अपनाने को तैयार हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए सरकार की 10 हजार रुपये कैश असिस्टेंस स्कीम का बोलबाला था। एक उपचुनाव वोटरों को अलग तरह से सोचने का मौका देता है।”

जन सुराज के नेता किशोर कुमार ने कहा कि BJP को अपने चाल, चरित्र और चेहरा के दावों पर सवालों के जवाब देने होंगे। उन्होंने कहा, “हमने उस कैंडिडेट के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली थी जिसे आखिरकार BJP को वापस लेना पड़ा। प्रशांत किशोर को मैदान में उतारकर, हम BJP को उसके सबसे मज़बूत चुनाव क्षेत्रों में से एक में सीधे चुनौती दे रहे हैं।”

बांकीपुर को लंबे समय से BJP की सबसे सुरक्षित शहरी सीटों में से एक माना जाता है। इसमें कई सरकारी ऑफिस, पुराने रिहायशी इलाके और ज़्यादातर ऊँची जाति के वोटर आते हैं। इस चुनाव क्षेत्र को पहले स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नवीन ने रिप्रेजेंट किया था।

किसका क्या दांव पर लगा है?

BJP के लिए बांकीपुर को बनाए रखना न केवल चुनावी तौर पर बल्कि सांकेतिक रूप से भी ज़रूरी है, क्योंकि यह बिहार में पार्टी का शहरी गढ़ है। अपने असली उम्मीदवार को बदलने का फैसला बताता है कि नेतृत्व चारा घोटाले से जुड़े आरोपों से कैंपेन को प्रभावित नहीं होने देना चाहता था।

प्रशांत किशोर के लिए जन सुराज कैंपेन के ज़रिए सालों की राजनीतिक लामबंदी के बाद यह उपचुनाव उनका पहला सीधा चुनावी मुकाबला है। बांकीपुर में अच्छा प्रदर्शन उनके इस दावे को मज़बूत करेगा कि उनकी अपील ग्रामीण इलाकों से आगे बढ़कर बिहार के शहरी मिडिल क्लास तक फैली हुई है, जिससे राज्य के पारंपरिक चुनावी समीकरण बदल सकते हैं।

आरजेडी की बढ़ी उम्मीद

आरजेडी को उम्मीद है कि बीजेपी के पारंपरिक सपोर्ट बेस में फूट पड़ने से रेखा गुप्ता के लिए एक मौका बन सकता है, नहीं तो यह एक मुश्किल मुकाबला होता।

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बिहार की बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चर्चा में बना हुआ है। यहां से पांच बार के विधायक रहे नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2025 में नितिन नवीन बांकीपुर से विधानसभा चुनाव जीते थे। बांकीपुर विधानसभा भाजपा का अभेद्य किला माना जाता है। पढ़ें पूरी खबर