बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील मोदी और उनकी ही पार्टी के सांसद की राय जुदा नजर आ रही है। सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार में कोई पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती तो वहीं पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि हम बिहार में अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं लेकिन जदयू से पुराना नाता है तो गठबंधन तोड़ नहीं सकते।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि हम अपने दम पर भी सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन हम जदयू के साथ पार्टनरशिप में साल 1996 से हैं और ना हम यह साथ छोड़ना चाहते हैं ना जदयू। हम अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। सीटों को लेकर बंटवारा जल्द हो जाएगा। इसे लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच इसे लेकर कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बीजेपी और पीएम मोदी के मतों का आधार स्पष्ट कर दिया है तो सीटों का बंटावारा भी इसी मुद्दे पर होना चाहिए।

Our seat share will be decided soon. The process will be finished smoothly as there are no differences among us… Lok Sabha Poll results have clearly displayed the vote base of BJP and PM Modi. Hence, the seat division should be based on that only: RK Singh #BiharAssemblyPolls https://t.co/8sflUcScNK

— ANI (@ANI) September 4, 2020