बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए राजनैतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में चुनाव की आहट के साथ ही पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। दरअसल पटना के आयकर विभाग कार्यालय के पास और डाक बंग्ला क्रॉसरोड पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बाहूबली शहाबुद्दीन के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, जिनमें दोनों नेता थाली बजाते नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि ‘कैदी बजा रहा थाली, जनता बजाओ ताली’। हालांकि ये पोस्टर्स किसने लगवाए अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली है।

वहीं कांग्रेस नेताओं की तरफ से भी जगह जगह पोस्टर्स लगवाए गए हैं, जिनमें 7 जून को ‘श्रद्धांजलि दिवस’ बताया गया है। 7 जून को ही अमित शाह बिहार में वर्चुअल रैली करने वाले हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि “लॉकडाउन में भूख एवं दुर्घटना से मरे गरीब-मजदूरों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी छूटने और आर्थिक तंगी से आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों और लॉकडाउन के कारण अन्य बीमारियों का सही इलाज नहीं मिलने पर हुई मौतों एवं कोरोना से हुई मौतों का श्रद्धांजलि दिवस।”

पोस्टर में अमित शाह की वर्चुअल रैली पर भी निशाना साधते हुए लिखा गया है कि ‘वर्चुअल से एक्चुअल मुद्दों का एनकाउंटर!!’। बता दें कि अमित शाह की वर्चुअल रैली रविवार शाम 4 बजे आयोजित होगी, जिसमें 12 लाख लोगों के इस वर्चुअल रैली में शामिल होने की बात कही जा रही है।

Bihar: Posters depicting RJD leader and former Chief Minister Lalu Prasad Yadav put up at Income Tax and Dak Bungalow crossroads in Patna. pic.twitter.com/kM3xO4TTHc

— ANI (@ANI) June 7, 2020