बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं लेकिन अभी तक विपक्षी गठबंधन की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बनी है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी राजद में जारी अंदरुनी कलह के बीच बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने छोटे भाई तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर कैप्शन में लिखा कि “एक युवा चेहरा जिसने कुछ ही सालों में सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए बेहद लोकप्रियता हासिल की है।”

तेज प्रताप यादव ने ट्वीट में “तेजस्वी ही विकल्प” का नारा भी दिया है। बता दें कि राजद इन दिनों कलह के दौर से गुजर रही है। हाल ही में पार्टी के पांच एमएलसी राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए थे। इसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कोरोना संक्रमण के चलते पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी को एक और झटका तब लगा, जब बिहार में राजद उपाध्यक्ष विजेन्द्र यादव ने भी पार्टी में उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है।

A young face, who gained immense popularity in the candidature for the post of Chief Minister in just a few years.#TejashwiHiVikalp#tejraftaartejaswisarkaarhttps://t.co/rTwxV17pve pic.twitter.com/IpNFsSf08f

