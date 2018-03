उपचुनाव नतीजे 2018: ममता बनर्जी ने दी थी जीत की बधाई, लालू यादव की ओर से आया ये जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा उप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर बड़ी बढ़त बनाने पर समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, “महान जीत। मायावती और अखिलेश जी को बधाई। अंत की शुरुआत हो चुकी है।” उन्होंने कहा, “अररिया और जहानाबाद जीतने पर लालू जी को बधाई। यह महान जीत है।” ममता बनर्जी के बधाई संदेश पर लालू ने काफी भावुक जवाब दिया। उन्होंने कहा, ‘धन्यवाद दीदी, हम सब एक साथ लड़ रहे हैं। हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।’

बता दें कि बिहार में अररिया लोकसभा सीट, भभुआ और जहानाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। भभुआ विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी की रिंकी पांडे ने जीत हासिल कर ली है तो वहीं जहानाबाद लोकसभा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी सुदय यादव कब्जा करने में कामयाब हुए हैं। वहीं अररिया के लिए अभी मतगणना की जा रही है। अब तक मिले रुझान के अनुसार अररिया लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाला महागठबंधन आगे चल रहा है। 16वें चरण की मतों की गिनती के बाद, अररिया में राजद के सरफराज आलम, भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह से 15000 मतों से आगे चल रहे हैं।

Thank you Didi..Together We are fighting, we shall fight & We will Win. https://t.co/j92Ro6Z9UI

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) March 14, 2018