बिहार सरकार ने अब पूरे राज्य में दर्ज 64 FIR वापस लेने की शुरुआत की है। सरकार ने NEET-UG प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी केस वापस लेने की घोषणा की थी। 64 में से 27 FIR पटना में और 6-6 सारण और सीवान में थे। 25 जुलाई के विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 694 लोगों में से 339 नाबालिगों और छात्रों को रिहा कर दिया गया, जबकि हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 355 लोग अभी भी हिरासत में हैं।

मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को लिखे एक पत्र में बिहार के एडवोकेट जनरल एसडी संजय ने लिखा, “NEET-UG के प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी केस वापस लेने के बारे में बिहार सरकार के फैसले के अनुसार नीचे साइन करने वाला सभी जिलों के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर से सरकारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने का अनुरोध करता है।”

बिहार सरकार ने वापस लिए केस

हालांकि बिहार पुलिस ने कहा कि उन्होंने केवल अपने अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए केस वापस लिए हैं, न कि निजी लोगों द्वारा दर्ज किए गए केस। पटना, सारण और सीवान के अलावा 15 अन्य जिलों ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। अब जो केस वापस लिए जा रहे हैं, उनमें किशनगंज के रहने वाले सदाकत के खिलाफ एक केस भी है, जिसने दावा किया था कि वह रूस में रहता है और प्रदर्शन के दौरान वहीं था।

21 लोगों को क्यों नहीं मिली राहत?

सदाकत पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और दूसरे चार्ज के लिए केस किया गया था। हालांकि, बिहार पुलिस ने कहा कि 21 लोगों के खिलाफ केस अभी भी हैं, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे सीवान हिंसा में शामिल थे। सीवान पुलिस ने इन लोगों की एक लिस्ट जारी की है, जिनके बारे में पुलिस का दावा है कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है।

हिंसा में घायल हुए लोगों में सीवान के एसपी पूरन कुमार झा भी शामिल थे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “हमारे पास ऐसे लोगों के खिलाफ काफी वीडियो और दूसरे सबूत हैं। जिन लोगों का अपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा है क्योंकि उनका छात्रों के प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।”

हालांकि, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन ने आरोप लगाया कि कई गिरफ्तारियां बिना सोचे-समझे की गईं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) लिबरेशन के एक सीनियर नेता ने कहा, “ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कई एक्टिविस्ट अभी भी जेल में हैं। जब तक वे सभी रिहा नहीं हो जाते, हम राज्य पुलिस की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते।”

तेज प्रताप यादव को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया, बिहार बंद के दौरान हिंसा का आरोप

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना की एक अदालत ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तेज प्रताप को NEET-UG परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में आयोजित बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।