बिहार में 1000 से अधिक राजस्व अधिकारी दूसरी बार हड़ताल पर जा रहे हैं। बिहार में राज्य सरकार द्वारा उप-मंडल स्तर पर एक नया कैडर गठित करने के फैसले के विरोध में 1000 से अधिक सर्किल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों (RO) ने एक महीने पहले हड़ताल की थी। इसके बाद उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन की मांग करते हुए फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। डीसीएलआर बिहार राजस्व सेवा (BRS) अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला सर्वोच्च पद था।

पिछली हड़ताल से राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ा था। चूंकि, राजस्व विभाग राष्ट्रीय जनगणना के लिए नोडल निकाय है जिसकी प्रक्रिया अगले महीने शुरू होने वाली है इसलिए चिंता है कि अगर हड़ताल इतने लंबे समय तक चलती है तो इसका असर जनगणना पर भी पड़ सकता है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (जो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं) ने विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, “वे हमारी सहानुभूति को कमजोरी न समझें। अगर वे हड़ताल खत्म नहीं करते हैं, तो हम ब्लॉक विकास अधिकारियों (BDO) को अतिरिक्त कार्यभार सौंपेंगे और नए नियुक्तियां भी करेंगे।”

राज्य सरकार ने सीओ से सरकारी वाहन और लैपटॉप लौटाने को कहा था

पिछली हड़ताल के दौरान, राज्य सरकार ने सीओ से सरकारी वाहन और लैपटॉप लौटाने को कहा था और यह स्पष्ट कर दिया था कि हड़ताली अधिकारियों को अनुपस्थित दिनों का वेतन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार और बीआरएस अधिकारियों के बीच टकराव ऑनलाइन जमीन सर्वे के दौरान शुरू हुआ जब मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सार्वजनिक शिकायतों पर सुनवाई के दौरान कई सीओ को खुले तौर पर फटकार लगाई थी, जिनमें सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे। हालांकि, पिछली बार सीओ और आरओ के हड़ताल पर जाने का तात्कालिक कारण राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उप-विभागीय राजस्व अधिकारी (SRO) के एक नए पद के सृजन को मंजूरी देना था जो कि मजिस्ट्रेट का पद नहीं है।

बिहार में 537 ब्लॉक हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक सर्कल अधिकारी और एक राजस्व अधिकारी होता है। नए नियम के तहत, बीआरएस का कोई अधिकारी जो राजस्व अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है और बाद में सर्किल अधिकारी बनता है। अब एसआरओ के पद पर पदोन्नत हो सकता है लेकिन डीसीएलआर के पद पर नहीं जैसा कि पहले संभव था। इसके तहत, डीसीएलआर का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिया जाएगा।

एक अन्य कारण यह था कि वित्त विभाग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पत्र लिखकर राजस्व और भूमि सुधार विभागों के साथ कार्यभार साझा करने के लिए डीसीएलआर के 101 अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। कई सीओ ने कहा कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो इससे सीओ का मनोबल गिरेगा और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा। बिहार राजस्व सेवा संघ ने कहा है कि एसआरओ का पद सृजित करने का राज्य सरकार का निर्णय बीआरएस नियम, 2010 और पिछले सप्ताह पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लंघन है।

सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं अधिकारी

बीआईआरएसए के अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा, “हम सरकार से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि डीसीएलआर के पद केवल बीआरएस अधिकारियों को ही दिए जाएं। सरकार पटना उच्च न्यायालय के हालिया आदेश का पालन नहीं कर रही है जिसमें नियमानुसार डीसीएलआर के पद बीआरएस अधिकारियों को दिए जाने की बात कही गई है।”

एक कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि अगर बिहार प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी अपनी नौकरी के एक साल के भीतर ही डीसीएलआर बन जाता है जबकि 10 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले बीआरएस अधिकारी को यह पद नहीं मिलता तो यह बीआरएस अधिकारियों के साथ अन्याय होगा। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, “बीआरएस एक विशेष सेवा है, डीसीएलआर का पद केवल बीआरएस अधिकारी को ही मिलना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय भी यही कहता है।”