दिल्लीवालों को अप्रैल से महंगाई का नया झटका लग सकता है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दिल्ली में अप्रैल 2026 से बिजली की दरें बढ़ने संभावना है क्योंकि दिल्ली सरकार तीनों पावर डिस्कॉम्स को 38,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बकाया भुगतान की तैयारी कर रही है। हालांकि, सरकार की कोशिश है कि उपभोक्ताओं पर इसका असर कम हो। इसीलिए बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी पर सब्सिडी देने की योजना भी सरकार बना रही है।

दिल्ली सरकार की ओर से तीन बिजली वितरण कंपनियों (Power Distribution Companies) को 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का लंबित भुगतान किया जाना है।

दिल्ली में बिजली क्यों होगी महंगी?

गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में निर्देश दिया था कि रेगुलेटरी एसेट्स (जिसमें 27,200 करोड़ रुपये की कैरिंग कॉस्ट भी शामिल है) दिल्ली के तीन निजी डिस्कॉम्स- BRPL, BYPL और TPDDL को सात वर्षों में भुगतान किए जाएं।

आपको बता दें कि रेगुलेटरी एसेट्स यानी वे लागतें जिन्हें भविष्य में वसूला जाना होता है। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार रही और बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण रेगुलेटरी एसेट्स तेजी से बढ़ गई हैं।

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने जनवरी में केंद्रीय एजेंसी, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) को सूचित किया था कि दिल्ली में कुल नियामक परिसंपत्तियां 38,552 करोड़ रुपये हैं। डीईआरसी ने कहा कि वसूली में देरी के कारण ब्याज जमा होने से मूल विनियामक परिसंपत्ति राशि में वृद्धि हुई है।

अदालत ने डीईआरसी को वसूली योजना तैयार करने, वहन लागत (ब्याज) का हिसाब रखने और लागत वसूली में हुई लंबी देरी का स्पष्टीकरण देने वाला विस्तृत ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया था। यह वसूली सात वर्षों की अवधि में बिजली बिलों में नियामक परिसंपत्ति अधिभार बढ़ाकर की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, मूल रेगुलेटरी एसेट की रकम वसूलने में हुई देरी के कारण उस पर जुड़ते ब्याज से और बढ़ गई है।

अदालत ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) को यह भी निर्देश दिया था कि वह वसूली की योजना तैयार करे, कैरिंग कॉस्ट (ब्याज) को शामिल करे और लागत वसूली में हुई लंबी देरी की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट पेश करे।

गौर करने वाली बात है कि दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने पिछले साल मार्च में कहा था कि वितरण कंपनियों को विनियामक परिसंपत्तियों के रूप में जमा हुए 27,000 करोड़ रुपये वसूलने के लिए ऑथराइज किया गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दरें बढ़ सकती हैं।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ