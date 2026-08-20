यूपी वेस्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में शुमार किए जाने वाले इमरान मसूद को गुरुवार को बड़ा झटका लगा। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद के दामाद शायान मसूद अपने पिता शाजान मसूद के साथ मंगलवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।

शायान की ‘साइकिल पर सवारी’ का समारोह सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ में संपन्न हुआ। इस दौरान सहारनपुर की बेहट सीट के सपा विधायक और दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के दामाद उमर अली खान भी मौजूद रहे।

क्यों इमरान मसूद के लिए बड़ा झटका?

इमरान मसूद काफी लंबे समय से सपा विरोधी बयान दे रहे हैं। वह सहारनपुर में सपा के दोनों विधायकों आशु मलिक और उमर अली खान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को भी अपने खेमे में शामिल कर लिया था।

अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री थे शायान

आपको बता दें कि शायान मसूद अखिलेश यादव की सरकार के दौरान दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे हैं। इमरान मसूद आगामी विधानसभा चुनाव में अपने दामाद शायान मसूद को उमर अली खान के खिलाफ कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारियां कर रहे थे।

अखिलेश की चाल कैसे काटेंगे इमरान?

गुरुवार का शायान मसूद और उनके पिता को सपा में शामिल कर अखिलेश यादव ने इमरान मसूद को बड़ा सियासी झटका दिया। अब देखना होगा कि इमरान मसूद इसकी काट कैसे करते हैं। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी भी मौजूद रहे।

इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने इमरान मसूद का टिकट काटकर उनके सगे चाचा हाजी रशीद मसूद के बेटे शाजान मसूद को दे दिया था। तब शाजान मसूद को 52,765 वोट मिले थे और वह इमरान मसूद की हार का एक बड़ा कारण बने थे।

इस चुनाव में बीजेपी का राघव लखनपाल शर्मा 65,090 वोटों से जीत थे। हालांकि साल 2024 में परिवार की एकजुटता और सपा-कांग्रेस गठबंधन की ताकत के दम पर इमरान मसूद तीसरे प्रयास में सांसद बनने में सफल रहे। लेकिन अब एक बार फिर सहारनपुर में सपा और कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका पैदा हो गई है।

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सहारानपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच एक अधूरे नाले को लेकर तीखी नोंकझोंक देखने को मिली। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।