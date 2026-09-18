साल 2017 में बीजेपी के टिकट पर यूपी की बरौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए दलवीर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। चार बार विधायक रह चुके दलवीर सिंह गुरुवार शाम लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए। दलवीर सिंह के साथ उनके दोनों पोते पप्पू सिंह और अजय सिंह भी सपा में शामिल हो गए।

दलवीर सिंह बीजेपी से पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे। वह साल 2012 में रालोद के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2017 के चुनाव से पहले दलवीर सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस और जनता दल के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके हैं। साल 2022 में दलवीर सिंह के पोते अजय सिंह बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने बरौली से जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया।

फिर करवट लेगी बरौली की राजनीति?

दलवीर सिंह और उनके परिवार दल बदलने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव में सपा विजय या अजय में से किसी एक को बरौली से चुनाव लड़ा सकती है। अजय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं। वह भी अपने भाई की तरह राजनीति में एक्टिव हैं।

सपा में शामिल होने के बाद क्या बोला दलवीर सिंह परिवार?

शुक्रवार शाम अजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट में कहा, “लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद एक बात बहुत करीब से समझ आई। वहां ‘सबका साथ’ सिर्फ होर्डिंग्स पर रह गया है और ‘विकास’ सिर्फ विज्ञापनों में दिखता है। जहां धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह सिर्फ जुमलेबाज़ों को तवज्जो मिलती हो, वहां जनता के असली हक़ की राजनीति करने वालों का दम घुटने लगता है।”

उन्होंने आगे लिखा, “बरौली विधानसभा की जनता खुद गवाह है कि हमारे बाबा ने चार बार विधायक रहकर इस क्षेत्र की जितनी ईमानदारी से सेवा की, वह हमारी पारिवारिक पहचान है। गभाना, जवां और पूरे बरौली क्षेत्र के लोगों ने जो प्यार हमारी पीढ़ियों को दिया है, उसके प्रति हमारी जवाबदेही सत्ता से कहीं ऊपर है। हम उसी मिट्टी से हैं जो जनता के लिए लड़ना जानती है, सत्ता के आगे झुकना नहीं।”