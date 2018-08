दिल्ली विधानसभा में सोमवार यानी 6 अगस्त को जोरदार हंगामा देखने को मिला। यहां विधानसभा की कार्यवाही के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान और बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के बीच जमकर बहस हो गई। बहस इस कदर बढ़ गई कि बीजेपी विधायक ने गुस्से में अमानतुल्लाह खान को कह दिया कि वह आतंकियों की तरह बात कर रहे हैं। विधानसभा में हुई इस झड़प का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ओपी शर्मा आप विधायक पर जमकर गुस्सा करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में दिख रहा है कि अमानतुल्लाह खान की किसी बात पर गुस्सा करते हुए बीजेपी विधायक ने कहा, ‘अरे कुकर्म करेगा तो जेल जाएगा, आतंकवादियों की तरह क्यों बात कर रहा है? अरे क्यों आतंकवादियों की तरह बात कर रहा है? आदमियों की तरह बात कर… आदमियों की तरह बात कर, आतंकवादियों की तरह मत कर। आदमियों की तरह कर ले ना? ज्यादा नखरे मत कर फालतू… ज्यादा फन्ने खां मत बन… आराम से बैठ, आदमी की तरह बैठ… नीचे बैठ जा… अरे बहुत देखे तेरे जैसे, क्या है ये, कैसी बात कर रहा है।’

वीडियो में दिख रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी विधायक बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान भी अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं, हालांकि उनकी आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही है। इस सारे ड्रामे के बीच स्पीकर राम निवास गोयल अमानतुल्लाह खान से अपनी जगह पर बैठने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभा की कार्यवाही से आतंकवादी शब्द भी हटा दिया है।

इसके अलावा बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अधिकारियों के लिए अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में ओपी शर्मा कह रहे हैं, ‘…जो ये बार-बार आप अभी पहले भी बात कर रहे थे न कि हम अधिकारियों को बचाने के लिए… तो हमने अफसरों का कोई ठेका नहीं ले रखा है बचाने का, अगर अधिकारी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको ठोंकने में हम आपसे पहले आगे हैं।’

SHAMEFUL

Look at the choice of Words by BJP MLA O P Sharma in Delhi Assembly for IAS & Govt Officers in Delhi pic.twitter.com/qBB4QVyzhP

— AAP Ka Mehta (@DaaruBaazMehta) August 6, 2018