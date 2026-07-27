राजस्थान में होने जा रहे नगर निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले राज्य में शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव पचास फीसदी टिकट 50 से कम उम्र वाले लोगों को देगी।

उन्होंने राजस्थान कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों का जायजा लेते समय यह ऐलान किया। गोविंद सिंह ़डोटासरा ने कहा, “हमने घोषणा की है कि शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 50 फीसदी टिकट 50 साल से कम उम्र के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे।”

इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस टिकट के इच्छुक संभावित उम्मीदवारों को चेताया कि वे बार-बार वार्ड न बदलें। उन्होंने कहा, “यह नहीं माना जा सकता कि टिकट मांगने से चुने जाने की गारंटी मिल जाती है। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।”

राजस्थान पंचायत चुनाव कब है?

कोर्ट में राजस्थान के चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 23 सितंबर को राजस्थान पंचायत चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। इस चुनाव के लिए राजस्थान में 13 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच कई फेज में मतदान करवाया जा सकता है।

राजस्थान पंचायत चुनाव का परिणाम 12 नवंबर को घोषित किए जा सकते हैं। इसी तरह लोकल बॉडी इलेक्शन की घोषणा 17 अगस्त को हो सकती है। नगर निकाय और नगर निगम चुनाव के लिए मतदान 6 व 9 सितंबर को करवाया जा सकता है जबकि परिणाम 11 सितंबर को घोषित किया जा सकता है।

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कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, “एक तरफ तो वे जनसंख्या को लेकर एक समुदाय को निशाना बनाते हैं और उसकी आलोचना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे खुद दो बच्चों की नीति को खत्म करने का फैसला लेते हैं और फिर उसका जश्न मनाते हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।