हरियाणा में कांग्रेस ने विधानसभा मॉनसूत्र सत्र के पहले दिन सरकार को तीन बड़े मुद्दों पर घेरा। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने खुद मार्च को लीड किया। सदन में कांग्रेस के आक्रमक रुख पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ मार्शल का इस्तेमाल किए जाने पर जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने पूछा कि क्या हम गुंडे हैं?

रेसलर से राजनेता बनी विनेश फोगाट ने कहा कि पिछले दो घंटों से हमारी पार्टी के सदस्य अपनी बात रखने और अपनी चिंताओं को सुनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम क्या करें?

विनेश फोगाट ने कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारी मर्जी है कि हम कोई सा भी कलर पहन सकते हैं। अगर ब्लैक कलर पहना है तो इसका मतलब यह है कि आप अभद्र व्यवहार करोगो। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, बाकी विधायकों के साथ बदतमीजी की गई। इससे पता चलता है कि पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था कैसी है।

विनेश फोगाट ने कहा कि हमारी पार्टी के लोग 2 घंटे से बात करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन माइक को ऑन नहीं किया जा रहा। ऐसी स्थिति में वॉकआउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे।

#WATCH | Chandigarh: On the Congress protest in the Vidhan Sabha, Haryana Congress MLA Vinesh Phogat says, says, "Our country functions as per the Constitution. The Constitution provides us the right to wear any colour. If someone has worn black, would you misbehave with them?… pic.twitter.com/OYPTENeejF — ANI (@ANI) August 27, 2026

विधानसभा के अंदर पोस्टर लाने के सवाल पर विनेश फोगाट ने कहा कि क्या यह कांग्रेस के लिए है, बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि वह लोग (बीजेपी) गुंडा बोल रहे हैं, गुंडा क्या होता है, एक-एक विधायक दो-दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या हम गुंडे लोग हैं, क्या गुंडों को पब्लिक ने विधानसभा में भेजा है? अगर ऐसा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि गुंडे लोग विधानसभा में कैसे आ रहे हैं।

विनेश फोगाट ने कहा कि पार्टी जैसा निर्णय लेगी, हम वैसा करेंगे। लेकिन यह लोग तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो ऐसे कैसे विधानसभा का सत्र चलेगा। फोगाट ने कहा कि हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी कमीज फाड़ी गई है। उनको कोहनियां मारी गई हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। ऐसे में स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए।

एक सवाल के जवाब में विनेश फोगाट ने कहा कि आप सोचिए, जब एक विधायक के साथ धक्कामुक्की हो रही है, तो प्रदेश की कानून-व्यवस्था का हाल क्या है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वहीं, हरियाणा कांग्रेस ने एक पोस्ट में लिखा कि आज, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जब विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा के माध्यम से अपनी आवाज उठाई।

हरियाणा में सैनी सरकार के चमार की जगह मेघवाल नाम इस्तेमाल करने के फैसले पर विवाद क्यों?

हरियाणा में अनुसूचित जातियों के बीच अपना समर्थन आधार बढ़ाने की कोशिश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार राज्य में जाति प्रमाण पत्रों पर चमार शब्द को मेघवाल से बदलने के लिए केंद्र को सिफारिश करने जा रही है। पढ़ें पूरी खबर।

