Dussehra 2019: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पास नयापल्ली इलाके में दशहरा बड़े ही अनोखे ढंग से मनाया गया। यहां रावण के विशालकाय पुतले जलाने की जगह 40 फीट का पोस्टर लगाया गया और उसे जलाने की बजाय फाड़कर रावण दहन का उत्सव मनाया गया। इस तरह से यह त्यौहार मनाने के पीछे का मकसद प्रदूषण मुक्त रावण दहन करना था। बता दें कि मंगलवार को देश के विभिन्न हिस्सों में रावण के पुतलों को जलाया गया।

अनोखे अंदाज में हुआ दहन: दरअसल, मंगलवार को विजयदशमी के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाकर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया। इस दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भुवनेश्वर के नयापल्ली पूजा कमेटी ने ने पुतले के बजाय 40 फीट का रावण पोस्टर बनाया और इसे जलाने की बजाय फाड़कर रावण दहन का उत्सव मनाया। इसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त विजयादशमी मनाने का था।

Bhubaneswar: A 40-feet Ravana poster was erected at Nayapalli area instead of an effigy. A man later climbed up and tore it instead of burning it, to celebrate pollution free #VijayaDashami (08.10) #Odisha pic.twitter.com/529ZmHEj9j

— ANI (@ANI) October 8, 2019