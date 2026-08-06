बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में लगभग 70 सालों तक एक लकड़ी के बक्से में बंद मानव कंकाल (Skeleton) को अब शोधकर्ताओं ने खोल दिया है। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि इसकी हड्डियां लगभग 1000 साल पहले वाराणसी में रहने वाले लोगों के बारे में और अधिक जानकारी सामने ला सकेंगी। मंगलवार को, प्राचीन डीएनए में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की एक टीम ने आनुवंशिक और जैव-पुरातत्वीय विश्लेषण के लिए कंकाल से नमूने इकट्ठा किए।

यह कंकाल 1957 में मध्य गंगा घाटी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल राजघाट में खुदाई के दौरान बरामद किया गया था और तब से यह बीएचयू के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग की हिरासत में है। विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एमपी अहिरवार ने ही पेटी को दोबारा खोलने और कंकाल अवशेषों की जांच करने की पहल की। ​​उन्होंने बीएचयू के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से संपर्क किया।

कंकाल का होगा वैज्ञानिक परीक्षण

प्रोफेसर चौबे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पत्राचार और आवश्यक स्वीकृतियों के बाद कंकाल की वैज्ञानिक जांच करने का निर्णय लिया गया। हमारे अनुरोध पर हैदराबाद के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केंद्र (सीडीएफडी) से डॉ प्रज्वल प्रताप सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने बीएचयू का दौरा किया।” शोधकर्ताओं ने कंकाल को सावधानीपूर्वक संभाला और उसकी जांच की। चूंकि, हड्डियों पर किसी भी प्रकार के केमिकल प्रिजरवेटिव का इस्तेमाल नहीं किया गया था इसलिए उन्हें वैज्ञानिक परीक्षण के लिए उपयुक्त माना गया।

प्रोफेसर चौबे ने कहा, “जब हमने डिब्बा खोला तो पाया कि कंकाल टुकड़ों में बिखरा हुआ था। हमने कुछ अच्छी तरह से संरक्षित लंबी हड्डियों का चयन किया जो प्राचीन डीएनए परीक्षण के लिए उपयुक्त हैं। एकत्रित हड्डियों के नमूनों को अब आनुवंशिक विश्लेषण (Genetic Analysis) के लिए एक विशेष प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।” इन नमूनों का की जांच हैदराबाद, लखनऊ या बेंगलुरु स्थित प्राचीन डीएनए की विशेष प्रयोगशालाओं में से किसी एक में किया जाएगा , जहां वैज्ञानिक सदियों पुरानी हड्डियों से आनुवंशिक सामग्री को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

कंकाल लगभग 1000 साल पुराना है

प्रोफेसर चौबे ने कहा कि कंकाल लगभग 1000 साल पुराना माना जा रहा है लेकिन इसकी आयु की पुष्टि केवल रेडियोकार्बन डेटिंग के माध्यम से ही की जा सकती है जिससे यह अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि वह व्यक्ति कब जीवित था। उन्होंने कहा, “रेडियोकार्बन डेटिंग के अलावा हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण करेंगे जो मातृ वंश (Maternal Ancestry) के माध्यम से विरासत में मिलता है और हजारों साल पहले तक के मातृ वंश का खुलासा कर सकता है।”

पुरुष का है कंकाल

प्रोफेसर ने आगे कहा कि चूंकि कंकाल पुरुष का प्रतीत होता है इसलिए शोधकर्ता Y-क्रोमोसोम डीएनए प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। प्रोफेसर चौबे ने कहा, “इससे उनके पैतृक वंश का पता लगाने और उनके पूर्वजों के बारे में सुराग मिलने में मदद मिल सकती है।” उन्होंने कहा कि इस परियोजना में दो प्रकार के विश्लेषण शामिल होंगे। पहला, प्राचीन डीएनए विश्लेषण जो वैज्ञानिकों को व्यक्ति के आनुवंशिक वंश की पहचान करने और यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि वह व्यक्ति दक्षिण एशिया की अन्य प्राचीन आबादी से किस प्रकार संबंधित था जिसमें राखीगढ़ी के हड़प्पा स्थल के लोग भी शामिल हैं। दूसरा तरीका स्टेबल आइसोटोप विश्लेषण है जिससे व्यक्ति के आहार और उसके द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों के प्रकार का पता चल सकता है।

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