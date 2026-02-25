मध्य प्रदेश के भोपाल में कथित तौर पर सेक्स, ड्रग और धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में दो बहनों सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है जो फिलहाल फरार हैं।

भोपाल की बागसेवानिया पुलिस ने बताया कि दो बहनों और उनमें से एक के प्रेमी को बलात्कार, आपराधिक धमकी और महिलाओं को नौकरी दिलाने की आड़ में कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

बागसेवनिया पुलिस को आरोपी छोटी बहन और उसके प्रेमी के मोबाइल से सेक्स रैकेट के व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। पुलिस का कहना है कि मोबाइल की जांच अभी जारी है। वहीं एक पुलिस टीम अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अहमदाबाद रवाना हो चुकी है। मंगलवार को कोर्ट में दोनों पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए हैं।

नशीली दवा, सेक्स और धर्मांतरण का रैकेट

छत्तीसगढ़ की 21 वर्षीय महिला और भोपाल की 30 वर्षीय महिला सहित दो शिकायतकर्ताओं ने रविवार रात पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें नौकरी और आवास का लालच दिया गया था। उन्होंने बताया कि भोपाल, मुंबई और गुजरात में कई लोगों ने उन्हें नशीली दवा देकर बलात्कार किया। उनकी शिकायत के बाद आगे की जांच के लिए एक टीम को अहमदाबाद भेजा गया।

पीड़िता ने बताया कि इस पूरे गिरोह में आधा दर्जन से ज्यादा लोग शामिल हैं जिनका अलग-अलग काम है। आरोपी बहनें गरीब और परेशान हिंदू युवती-महिलाओं को ढूंढती हैं और उनका धर्मांतरण कराने पर ज़ोर देती हैं। बहनें इस रैकेट में सिर्फ हिंदू युवती- महिलाओं को जोड़ती थीं और उन्हें अलग-अलग शहरों में सप्लाई किया जाता था।

गरीब लड़कियों को नौकरी और शानदार जीवनशैली का लालच दिया

बागसेवानिया पुलिस स्टेशन के प्रभारी अमित सोनी ने बताया कि मंगलवार को दोनों शिकायतकर्ताओं ने एफआईआर में और अदालत के सामने भी इसी तरह की घटनाओं का जिक्र किया। सोनी ने आगे बताया कि शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उनके साथ-साथ कई अन्य महिलाएं भी इस रैकेट का शिकार हुई हैं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (बलात्कार), 123 और 351 के साथ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि आरोपी बहनें पहले अब्बास नगर में रहती थीं लेकिन हाल ही में भोपाल के सागर रॉयल विला में शिफ्ट हो गई थीं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों ने कथित तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाली लड़कियों को निशाना बनाया और उन्हें नौकरी, 10,000 रुपये मासिक वेतन, मुफ्त आवास, भोजन और शानदार जीवनशैली का लालच दिया। अधिकारी ने कहा, “अधिकारी आरोपी के बैंक विवरण और आय के स्रोतों की भी जांच कर रहे हैं।”

