मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मालीखेड़ी में सोमवार को एक परिवार के पांच लोगों की मौत का मामला सामने आया है। घर में दो महिलाएं और दो बच्चों के शव मिले हैं, जबकि पुरुष का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। घर पर मिली लाशों के गले पर धारदार हथियार से काटने की निशान पाए गए हैं।

पुलिस ने शुरुआती जांच में आशंका जताई है कि परिवार के मुखिया ने पहले अपने घर वालों की हत्या की फिर रेलवे ट्रैक पर जाकर खुदकुशी की है।

मृतकों की हुई पहचान

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों की पहचान 35 वर्षीय नरेंद्र साहू, उनकी 50 वर्षीय मां सरस्वती साहू, 29 वर्षीय पत्नी सोमलता साहू, 10 वर्षीय बेटी कृति साहू और 6 वर्षीय बेटे खुश साहू रूप में हुई है।

नरेंद्र का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला। जबकि उनकी मां, पत्नी और बच्चों के शव घर में बरामद हुए हैं।

परिवार के मुखिया पर हत्या का शक

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र ने किसी धारदार हथियार से परिवार के चारों सदस्यों का गला रेत दिया। इसके बाद रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अभी हत्या या खुदकुशी के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है।