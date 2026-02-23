Bhopal Teen Stabbed: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां साथ पढ़ने वालों बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद खूनी रंजिश में बदल गई। थप्पड़ से शुरू हई कहानी, चाकूबाजी और फिर पुलुसिया कार्रवाई पर जाकर रूकी। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार शहर के गणेश चौक स्थित एक स्नूकर क्लब के अंदर 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट पर उसके सहपाठियों ने हमला कर दिया।

फिल्मी स्टाइल में किया हमला

घटना का CCTV फुटेज जिसे खुद आरोपियों ने शेयर किया था में देखा जा सकता है कि पीड़ित को 30 सेकंड में 27 बार चाकू मारा गया। फुटेज में दो नाबालिग फिल्मी स्टाइल में क्लब में घुसते और घटना को अंजाम देते हुए देखा जा सकता है। हमले के बाद उन्हें मौके पर से भागते देखा गया।

रिपोर्ट के मुताबिक हमले में पीड़ित की एक कलाई पर 10 से ज्यादा गहरे कट लगे, जबकि दूसरे हाथ की दो उंगलियां कट गईं। उसके कंधे और पीठ पर भी गंभीर चोटें आईं। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि घायल स्टूडेंट, जो गौतम नगर पुलिस स्टेशन एरिया का रहने वाला है, स्नूकर क्लब में रेगुलर आता था।

आरोपियों को थप्पड़ मारा था

आरोपी भी 16 साल का 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, और पीड़ित के कोचिंग सेंटर में ही पढ़ता है। जांच अधिकारियों ने कहा कि हमले का मकसद बदला लेना था। घटना से कुछ दिन पहले, पूल गेम के दौरान दबदबे को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि पीड़ित ने दोनों आरोपियों को थप्पड़ मारा था।

यह हमला 15 फरवरी की रात गणेश चौक के एक क्लब में हुआ। वीडियो रविवार को ऑनलाइन सामने आया, जिससे पूरे शहर में गुस्सा फैल गया। मामले में सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई। हिरासत में लेने के बाद, दोनों नाबालिगों को नोटिस दिया गया और छोड़ दिया गया।

घटना के संबंध में सब-इंस्पेक्टर मणिपाल सिंह भदौरिया ने कहा कि मामला शुरू में मारपीट से जुड़ी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था, और मेडिकल रिपोर्ट में चोटों की गंभीरता की पुष्टि होने के बाद और गंभीर धाराएं जोड़ी जाएंगी।