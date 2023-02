Bhiwani Deaths: हत्या की एक और शिकायत में मोनू का नाम, पुलिस ने दी थी क्लीन चिट, जानें क्या था मामला

Bhiwani Deaths: एफ़आईआर में नामजद मोनू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप में कहा कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं।

भिवानी हत्याकांड में आरोपी मोनू मानेसर के नाम पर एक और शिकायत (Source- Indian Express)

हरियाणा के भिवानी में हाल ही में जलती कार से दो कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। मरने वालों की पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई थी। दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे। इस मामले में मोहित यादव उर्फ ​​मोनू मानेसर का नाम FIR में नामजद होने के बाद उसका नाम एक अन्य पुलिस शिकायत में सामने आया है। हरियाणा के नूंह में एक हत्या के मामले में भी मोनू मानेसर का नाम एक शिकायत में दर्ज था, हालांकि पुलिस ने शिकायत को FIR में नहीं बदला था। इस मामले में पुलिस ने यह तर्क दिया था कि पीड़ित वारिस खान (22) की दुर्घटना में लगी चोटों से मृत्यु हो गई थी। शिकायत में, वारिस के परिवार ने आरोप लगाया था कि बजरंग दल के सदस्य और गुड़गांव में हरियाणा सरकार के गौरक्षा कार्य बल के चेहरे मोनू के नेतृत्व में गोरक्षकों द्वारा पीटे जाने के दौरान लगी चोटों से उसकी मौत हो गई थी। मवेशियों की तस्करी के शक में वारिस के वाहन का पीछा किया गया था।

