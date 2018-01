Bhima Koregaon Violence: ऐसे शुरू हुआ था बवाल? NCP नेता ने ट्वीट किया वीडियो

भीमा कोरेगांव से शुरु हुआ बवाल पूरे महाराष्ट्र में हिंसा की वजह बन गया है। बवाल के बदले में शुरू हुए बवाल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी असर पड़ा। महाराष्ट्र में कई शहर में बंद का एलान हुआ। कोरेगांव से भड़के बवाल और हिंसा से महाराष्ट्र के लोग बिलबिला उठे हैं। लेकिन इस बवाल की शुरुआत कैसे हुई उसका एक वीडियो एनसीपी लीडर ने ट्वीट किया है। एनसीपी लीडर डॉ. जितेन्द्र अवहाद का दावा है कि ये वीडियो भीमा कोरेगांव में बवाल शुरु से पहले का है जहां भिड़े और एकबोटे समर्थक जुट रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनसत्ता.कॉम इस वीडियो की सच्चाई का दावा नहीं करता है। डॉ. जितेन्द्र अवहाद ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये वीडियो अपने आप में सबकुछ बयां कर दे रहा है। भीड़े और एकबोटे के समर्थक भीमा कोरेगांव में उस जगह इकट्ठा हुए थे जहां से हिंसा शुरू हुई। इस वीडियो को 1 जनवरी का बताया जा रहा है। एनसीपी नेता ने लिखा है कि ये सब पक रहा था और हैरान करने वाली बात ये है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी।

This video is self explainatory .. the supporters of Bhide/Ekbote gathered in the village were the riots took place in #BhimaKoregaon it was prior to 1st jan when actually the incident took place and surprisingly police did not know anything that was cooked pic.twitter.com/RZJuRwhgBt

