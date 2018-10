भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में बांबे हाई कोर्ट ने एक्टिविस्‍ट आनंद तेलतुंबड़े को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 26 अक्‍टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। पुणे पुलिस ने उनके माओवादियों से तार जुड़े होने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है।

Bombay High Court directs the state to not arrest civil rights activist Anand Teltumbde till October 26, in connection with the case registered against him by Pune police for alleged Maoist links. pic.twitter.com/ULdQUr3cu7

— ANI (@ANI) October 19, 2018