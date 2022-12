Bhavnagar West Assembly Election Result 2022: BJP का गढ़ है भावनगर पश्चिम सीट, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे जीतू वघाणी?

Bhavnagar West (Gujarat) Assembly Election Results 2022, BJP vs AAP Election Result 2022: भावनगर सीट से शिक्षा मंत्री जीतू वघाणी मंत्री हैं।

Bhavnagar West (Gujarat) Assembly Election Result 2022: भावगनर से जीतू वघाणी दो बार जीत चुके हैं.

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram