राजस्थान में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में हनुमानगढ़ जिले की नोहर नगर पालिका में बेहद दिलचस्प वाकया देखने को मिला। नोहर नगर पालिका के 40 वार्ड में बीजेपी को सिर्फ दो वार्ड में जीत मिली थी लेकिन फिर भी उसने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। राजस्थान निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा था।

14 सितंबर को नोहर नगर पालिका चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें बीजेपी को दो वार्ड के अलावा, कांग्रेस को 20 और 18 वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी।

हाजन खातून टाक अपने वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती थीं। चुनाव के बाद बीजेपी ने उनसे संपर्क किया और अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद राजनीतिक जोड़तोड़ का दौर चला।

कांग्रेस की तरफ से सुमित चाचान उम्मीदवार थे। सोमवार को जब वार्ड सदस्यों ने अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग की तो कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को 20-20 वोट मिले। नियमों के तहत दोबारा वोटिंग नहीं कराई जा सकती थी। ऐसे में लॉटरी का सहारा लिया गया।

बच्ची ने निकाली पर्ची

लॉटरी निकालने के लिए एक बच्ची को बुलाया गया। उसने एक पर्ची निकाली। उस पर्ची पर हाजन खातून टाक का नाम लिखा था और इसके साथ ही उन्हें नोहर नगर पालिका समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया।

एक दिन पहले पुलिस ने की कार्रवाई

अध्यक्ष पद पर वोटिंग से एक दिन पहले यानी रविवार को पुलिस कांग्रेस से जुड़े दो समेत तीन लोगों के घरों पर पहुंची और उनके दरवाजों पर नोटिस चिपका दिए। ये तीन लोग हैं- कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन बलवीर सुथार, वार्ड 9 की कांग्रेस पार्षद कुसुम जोशी के पति मुकेश जोशी और कुलदीप मिरासी। कुलदीप मिरासी सुथार के ड्राइवर हैं। पुलिस जब तीनों के घर पहुंची तो वे वहां मौजूद नहीं थे।

पुलिस ने बताया कि यह नोटिस नोहर थाने में करीब दो महीने पहले दर्ज जमीन की धोखाधड़ी के मामले का है। पुलिस के मुताबिक, तीनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसलिए उन्हें घर जाकर नोटिस दिया गया। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई का नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव से कोई संबंध नहीं है हालांकि, नोहर में लोगों के बीच इसे लेकर काफी चर्चा हुई।

चर्चा की वजह यह थी कि बलवीर सुथार और मुकेश जोशी दोनों कांग्रेस विधायक अमित चाचान के करीबी हैं। सुमित चाचान अमित चाचान के छोटे भाई हैं।

राजनीतिक परिवार से आती हैं हाजन

हाजन खातून टाक की उम्र 62 साल है। हाजन खातून टाक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके पति मंजूर अली टाक नोहर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाजन खातून पूर्व राज्य मंत्री मेहरुन्निसा टाक की सास हैं।

यह भी पढ़ें- आपके शहर में कौन बना मेयर? यहां देखिए पूरी लिस्ट

राजस्थान के कुल दस नगर निगमों में से छह में बीजेपी अपने मेयर बना चुकी है जबकि एक नगर निगम में कांग्रेस पार्टी अपना मेयर प्रत्याशी जीताने में सफल रही है। तीन नगर निगमों- जयपुर, जोधपुर और कोटा में 25 सितंबर को चुनाव होगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।