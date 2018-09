भारत बंद, Bharat Bandh Today: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहे रुपये को के मुद्दे पर सोमवार (10 सितंबर) को विपक्ष के भारत बंद के दौरान एक जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता ‘राहुल गांधी मुर्दाबाद’ के नारे भी लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया मध्य प्रदेश के नीमच का है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ मार्च निकाला, जिसमें वे गलती से ‘राहुल गांधी मुर्दाबाद’ के नारे लगा बैठे। कुछ सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा भी गलती से लगा दिया। वायरल वीडियो पर लोगों की ढेरों प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। औपचारिक तौर पर सोमवार को 9 बजे से लेकर 3 तक के लिए बुलाए गए भारत बंद के दौरान देशभर से कई तस्वीरें आईं, जिनमें से कुछ बेहद चौंकाने वाली रहीं। कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी देखा गया।

सबसे हृदयविदारक बात यह रही कि एक दो साल की मासूम बच्ची कथित तौर पर भारत बंद की बलि चढ़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जहानाबाद जिले में भारत बंद को लेकर हुए प्रदर्शन में एक वाहन फंस गया। मासूम वाहन में ही सवार थी और समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गया जिले के वालाविगहा गांव के रहने वाले प्रमोद मांझी की दो वर्षीय बेटी गौरी ने फंसे हुए वाहन में इलाज के अभाव में जहानाबाद में दम तोड़ दिया।

After “Narendra Modi Jindabad” in Madhya Pradesh Congress workers are shouting “Rahul Gandhi Murdabad”

Have they completely lost their mind??#BharatBandh #CongressKeGunde pic.twitter.com/NOIi50sk8m

