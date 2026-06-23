बिहार के भोजपुर जिले में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पांच दिन बाद उन पुलिसवालों पर कार्रवाई की गई है। मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन पर शाहपुर थाने में एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को नामजद और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान शामिल रहे अन्य पुलिसवालों को आरोपी बनाया गया है।

भरत एनकाउंटर मामले में पुलिसवालों पर लगातार परिजन, स्थानीय लोग, नेता सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच कराने का आदेश दिया।

शिकायत में क्या कहा गया?

शाहपुर थाने में भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर सोमवार को एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 17 जून को सुबह डीएसपी और थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर आई थी। पुलिस उनके बेटे को लेकर जवइनिया बाढ़ विस्थापितों के लिए आवंटित जमीन की ओर ले गई। यहां के लोगों की समस्या को भरत लगातार फेसबुक लाइव के जरिए उठा रहा था।

आशा देवी ने कहा कि वहां पहुंचने पर भरत ने पुलिस के सामने हथियार फेंक दिया और सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिसवालों ने उसे धक्का देकर गड्ढे में धकेल दिया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि फिर वहां मौजूद डीएसपी ने उसपर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिसवालों ने 5 गोलियां मारी और शव को गाड़ी में लादकर ले गई। शाम को पुलिस ने बताया कि भरत की मौत हो गई है।

पिता को भी थाने में दो दिन बंद रखा था

आशा देवी ने आरोप लगाया कि भरत के पिता काशीनाथ तिवारी को भी शाहपुर पुलिस ने दो दिन थाने में बंद रखा। फिलहाल शाहपुर थाना पुलिस ने आशा देवी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 103 (1) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच इंस्पेक्टर संजीव कुमार को सौंपी गई है।

17 जून को पुलिसवालों को किया था निलंबित

17 जून की रात को शाहपुर के तत्कालीन थानेदार राजेश मालाकार समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। भोजपुर के एसपी राज ने कहा था कि भरत तिवारी द्वारा पुलिस कर्मियों पर पिस्टल तानने का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें थानेदार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की थी, साथ की हालात को काबू करने में लापरवाही बरती।

भरत तिवारी लंबे समय से सोशल मीडिया पर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था और प्रशासन को धमकी भी दे रहा था। 16 जून को तब शाहपुर के तत्कालीन थानेदार दलबल के साथ बिलौटी गांव स्थित उसके घर पहुंचे तो भरत ने उन पर पिस्तौल तान दी थी,जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसके अगले दिन सुबह पुलिस उसके घर पर भरत को घेर लिया और उसे एनकाउंटर का नाम देकर गोली मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई।

यह भी पढ़ें: NEET Re-Test: बिहार में ‘फर्जी उम्मीदवार’ रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 30 को किया गिरफ्तार

बिहार पुलिस ने ‘फर्जी उम्मीदवार’ रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि उन्होंने लखीसराय ज़िले के कई परीक्षा केंद्रों पर हुए NEET री-एग्जामिनेशन के दौरान एक कथित नकल करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कथित डमी उम्मीदवार, मदद करने वाला और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से जुड़े लोग शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें