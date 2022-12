Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर मध्य प्रदेश में शिक्षक निलंबित, कांग्रेस बोली- RSS की शाखा में जाने पर रोक नहीं

MP Government Action: कार्रवाई आदेश के अनुसार शिक्षक कन्नोजे ने 24 नवंबर को एक राजनीतिक दल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है।

Bharat Jodo Yatra: मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रियंका गांधी और राबर्ट वाड्रा के साथ राहुल गांधी। (फोटो- पीटीआई)

