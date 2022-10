Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में पारंपरिक नृत्य करते नजर आए राहुल गांधी

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक से गुजरते हुए अब तेलंगाना पहुंची है।

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना में नृत्य करते राहुल गांधी (Photo Source- Twitter/ @INCIndia)

