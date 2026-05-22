करीब 25 साल पहले पंजाब के रूपनगर जिले के कोटला गांव से शादी में शामिल होने निकले तीन पुरुष और एक बच्चा रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। परिवारों ने उन्हें खोजने के लिए जमीन तक बेच दी, नहरों में दिनों तक तलाश चली, लेकिन न उनका कोई सुराग मिला और न उनकी वैन।

समय के साथ लोगों ने मान लिया कि वे भाखड़ा नहर में डूब गए होंगे। लेकिन 2026 में एक गोताखोर द्वारा नहर की गहराई से निकाली गई जंग लगी मारुति ओमनी वैन ने उस अधूरी कहानी का अंत कर दिया। वैन के भीतर मिले कंकाल, बच्चे की स्कूल शर्ट और सुरक्षित रखी आरसी ने 25 साल पुराने उस दर्दनाक हादसे की पुष्टि कर दी, जिसने तीन परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी।

19 अक्टूबर 2000, गुरुवार की शाम, पंजाब के रूपनगर जिले के कोटला गांव से चार लोग एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। यह सफर छोटा था। किरतपुर साहिब महज साढ़े छह किलोमीटर दूर था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह साधारण-सी यात्रा एक ऐसा रहस्य बन जाएगी, जो तीन परिवारों को लगभग 25 साल तक दर्द और इंतजार में डुबोकर रखेगी।

तेजा राम ने सेकेंड हैंड मारुति ओमनी वैन खरीदी थी

उस शाम 38 वर्षीय तेजा राम काफी खुश थे। पहले वह ट्रक चलाते थे और महीनों घर से दूर रहते थे। परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए उन्होंने करीब छह हफ्ते पहले ही एक सेकेंड हैंड मारुति ओमनी वैन खरीदी थी। उसी वैन से वह अपने दोस्त सुरजीत सिंह को शादी में ले जाने वाले थे। सुरजीत अपने छोटे बेटे कालू को भी साथ ले आए। करीब नौ-दस साल का कालू सफेद आधी बांह की स्कूल शर्ट और निकर पहने हुए था। जाने से पहले दोनों ने अपने दोस्त मुनी लाल, जो गांव में हलवाई का काम करते थे, को भी साथ चलने के लिए मना लिया। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच चारों लोग वैन में बैठकर कोटला गांव से रवाना हुए।

घर में उस समय त्योहारों की तैयारियां चल रही थीं। करवा चौथ 16 अक्टूबर को बीत चुका था और अगले दिन अहोई अष्टमी थी। तेजा राम अपने घर मिठाइयां और व्रत के लिए खाने-पीने का सामान लेकर आए थे। अगले दिन उन्हें अपनी बहन के घर कुछ उपहार भी पहुंचाने थे। दशहरा और दिवाली करीब थे, इसलिए उन्होंने बच्चों से कहा था कि वह खुद जाकर सब सामान देंगे।

उस समय तेजा राम का बेटा भूपिंदर सिंह सिर्फ सात साल का था। उसकी बहन नौ साल की और छोटा भाई पांच साल का था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह अपने पिता से उनकी आखिरी मुलाकात होगी।

जब रात तक चारों घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने सोचा कि शादी देर तक चली होगी। उस दौर में रात को लंबी ड्राइव करना आम बात नहीं थी, इसलिए सबको उम्मीद थी कि वे अगली सुबह वापस आ जाएंगे। लेकिन सुबह दोपहर में बदल गई और उनका कोई पता नहीं चला। धीरे-धीरे पूरे गांव में चिंता फैल गई। रिश्तेदार और ग्रामीण उन्हें ढूंढने निकल पड़े। कोटला गांव से करीब दो किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर के किनारे टायरों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे कोई वाहन 32 फुट गहरी नहर में गिर गया हो।

तुरंत खोज अभियान शुरू किया गया। लेकिन साल 2000 में सुविधाएं बहुत सीमित थीं। गोताखोर मुश्किल से 16 फुट गहराई तक जा पाते थे, जबकि नहर सालभर पूरी तरह भरी रहती थी। खोज में मदद के लिए नहर का पानी भी करीब पांच फुट तक कम किया गया।

तेजा राम, सुरजीत सिंह और मुनी लाल के परिवारों ने जमीन बेचकर करीब ढाई लाख रुपये जुटाए ताकि खोज अभियान जारी रखा जा सके। गांव वालों ने भी पैसे इकट्ठा किए और नहर में कई किलोमीटर दूर तक तलाश की गई। लेकिन न वैन मिली और न ही चारों लोगों का कोई सुराग।

आखिरकार परिवारों ने मान लिया कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुजारियों की सलाह पर बिना शव मिले ही अंतिम संस्कार की रस्में कर दी गईं। इसके बावजूद उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। भूपिंदर को हमेशा लगता था कि शायद उसके पिता किसी तरह बच गए हों या किसी ने उनका अपहरण कर लिया हो।

25 साल बाद सुराग ने पुरानी यादों को जिंदा कर दिया

एक साल बाद तेजा राम की पत्नी लखबीर कौर ने दोनों परिवारों की सहमति से उनके छोटे भाई गुरनाम सिंह से शादी कर ली। ग्रामीण समाज में विधवा और बच्चों के सहारे के लिए ऐसी व्यवस्था कई जगह प्रचलित है। परिवार छोटी-सी खेती पर निर्भर था। लखबीर कौर सब्जियां उगाने लगीं और गुरनाम सिंह टैक्सी चलाने लगे। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। भूपिंदर ने रूपनगर में कंप्यूटर कैफे खोला, छोटा भाई परमजीत सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गया और बहन ममता रानी की शादी हो गई। लखबीर और गुरनाम की अपनी कोई संतान नहीं हुई। करीब 25 साल बाद अचानक एक ऐसा सुराग मिला जिसने पुरानी यादों को फिर जिंदा कर दिया।

करीब छह महीने पहले भूपिंदर ने पेशेवर गोताखोर कमलप्रीत सिंह सैनी की एक अंडरवॉटर वीडियो देखी। आनंदपुर साहिब क्षेत्र में सैनी नहरों से शव और वाहन निकालने के लिए जाने जाते हैं। वीडियो में उन्होंने भाखड़ा नहर के भीतर नक्कियां गांव के पास एक जंग लगी वैन देखी थी, जो कोटला गांव से करीब दो किलोमीटर दूर थी। भूपिंदर ने तुरंत उनसे संपर्क किया।

17 मई 2026, शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच सैनी ने वैन निकालने के लिए अभियान शुरू किया। करीब तीन घंटे तक बेहद सावधानी से काम किया गया। पानी के भीतर वैन को रस्सियों से बांधा गया और दूसरी तरफ रस्सियां नहर किनारे खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ से बांधी गईं। बाहर ट्रैक्टर और एक्सकेवेटर लगाए गए, जबकि सैनी खुद पानी के भीतर हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे।

वैन को इस तरह बाहर निकाला गया कि अंदर मौजूद कोई चीज बहकर बाहर न निकल जाए। पीछे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन आगे की सीटें बंद और सुरक्षित थीं। जब जंग लगी वैन आखिरकार नहर से बाहर आई तो उसमें वक्त के साथ जमी हुई दर्दनाक यादें मौजूद थीं। अंदर एक छोटे बच्चे की सफेद स्कूल शर्ट मिली, जिसमें कुछ हड्डियां भी थीं। ड्राइवर सीट के पास कुछ और हड्डियां और एक कुर्ता मिला। फिर सबसे बड़ा सबूत सामने आया – वैन की आरसी, जिसे कई परतों वाली पॉलीथिन में सावधानी से लपेटकर रखा गया था। वह तेजा राम की वैन ही थी।

इस खोज ने परिवारों के पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए, लेकिन साथ ही उन्हें वर्षों बाद सुकून भी मिला। बरामद सामान को धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार किरतपुर साहिब में प्रवाहित किया गया और गांव के गुरुद्वारे में अरदास हुई। परिवार अब दोबारा हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा है।

मुनी लाल के परिवार ने, जिन्होंने उनके गायब होने के बाद मिठाई की दुकान बेच दी थी, वैन मिलने के बाद पहली बार उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाई। सुरजीत सिंह की पत्नी कुछ साल पहले गुजर चुकी थीं और उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। कालू भी उसी हादसे में अपने पिता के साथ मारा गया था।

पूरे अभियान के दौरान कमलप्रीत सिंह सैनी ने कोई पैसा लेने से इनकार कर दिया। 35 वर्षीय सैनी 2013 से पेशेवर गोताखोर के रूप में काम कर रहे हैं और अब तक 1,500 से ज्यादा शव, 80 से अधिक कारें, करीब 150 मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन नहरों से निकाल चुके हैं। वैन के अवशेष बाद में एक कबाड़ी को मुफ्त में दे दिए गए। लेकिन भूपिंदर सिंह के लिए उस दिन भाखड़ा नहर से सिर्फ एक जंग लगी वैन बाहर नहीं निकली थी। उसके साथ 25 साल का इंतजार, दर्द और अधूरापन भी बाहर आ गया था।

भूपिंदर की आंखें भर आईं जब उसने कहा, “हम हर दिन अपने पिता को याद करते हैं। लेकिन वैन मिलने के बाद अब हमें थोड़ी शांति मिली है। बस यही दुआ है कि सभी आत्माओं को शांति मिले।”

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पंजाब के रूपनगर जिले में भाखड़ा नहर में 25 साल पहले गिरी एक वैन को बाहर निकाला गया है। वैन में सवार चार लोगों की उस दौरान मौत हो गई थी, जिनके अवशेष भी गाड़ी के अगले हिस्से में मिले हैं। बुधवार को पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जानकारी शेयर की है और बताया है कि मृतकों के अवशेषों के साथ एक बच्चे की शर्ट भी मिली है, जो संकेत दे रही है कि पीड़ितों में एक बच्चा भी शामिल था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक