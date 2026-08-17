Rajasthan News: कुछ हफ्ते पहले ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया था। उदयपुर में सीएम भजनलाल ने उन्हें जादूगर कहा था। इस पर अब अशोक गहलोत ने टिप्पणी की है और पूछा है कि क्या वो उन्हें अपना जादू दिखाने देंगे?
दरअसल, उदयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, “पूर्व मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको हेराफेरी के माध्यम से जाना जाता है।” बता दें कि अशोक गहलोत के पिता लक्ष्मण गहलोत मशहूर जादूगर थे।
अशोक गहलोत ने क्या कहा?
सीएम भजनलाल शर्मा के बयान का जवाब देते हुए रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कहा कि वे अपने आधिकारिक आवास पर एक मैजिक शो का आयोजन करें और जादूगरों द्वारा सामना की जाने वाली दिक्कतों के बारे में जानें।
बता दें कि जादू कमल बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत जयंती समारोह आयोजन समिति, मैजिशियन ग्रेट मायावी चैरिटेबल ट्रस्ट और मैजिशियंस एसोसिएशन राजस्थान के नेताओं के साथ अशोक गहलोत ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें जादूगरों के कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा की गई।
बता दें कि इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ में जादूगरों का एक सम्मेलन, जोधपुर में एक अकादमी और सभी जादूगरों और उनके संगठनों को एकजुट करने के उद्देश्य से गठित एक नया संगठन, इंडियन मैजिक फेडरेशन भी शामिल थे।
जादूगरों की समस्या का किया उल्लेख
अशोक गहलोत ने कहा, “मुझे नहीं पता भजनलाल जी ने क्या कहा, लेकिन अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री आवास पर जादू का शो हो सकता है। उनका पूरा परिवार, मंत्री और विधायक शो देख सकते हैं। उसके बाद, अगर मुख्यमंत्री चाहें तो वो जादूगरों की एक बड़ी समस्या यानी जीएसटी का समाधान कर सकते हैं। मैं इस संबंध में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री को भी लिख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जादू को जीएसटी से मुक्त करने की सिफारिश करें।”
उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सरकार जादूगरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को निखारने में मदद करे। जादूगर अमीर नहीं होते। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे आगे बढ़ सकें।” इस कार्यक्रम में अजमेर के जादूगर राजेंद्र रामावत भी शामिल थे, जो अपने स्टेज नेम ग्रेट मायावी जूनियर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जादूगरों के प्रति तिरस्कार का आरोप लगाया।
‘जादूगरों को कम मत आंकिए’
मायावी ने कहा, “जादूगरों को कम मत समझिए। वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि हमें कुछ मत दीजिए, लेकिन हमारा उपहास मत कीजिए, हमारी शक्ति को कम मत समझिए: प्रत्येक जादूगर लगभग 5 लाख लोगों को प्रभावित करता है, और राजस्थान में 500 जादूगर हैं तथा पूरे देश में 15 लाख से अधिक हैं; हम एकजुट होंगे।” उन्होंने कहा कि जादूगर लक्ष्मण गहलोत की जयंती का कार्यक्रम 2027 में 50 वर्ष पूरे करेगा, यानी स्वर्ण जयंती।
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