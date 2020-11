केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद पहुंच कर ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। हालांकि, इससे पहले शाह हैदराबाद में ही स्थित भाग्यलक्ष्मी मंदिर के दौरे पर पहुंचे। यूं तो चार मीनार ले लगा यह मंदिर छोटा सा ही है, पर चुनाव की तैयारियों में लगी भाजपा ने फिलहाल इसे केंद्र बना लिया है।

कैसे लाइमलाइट में आया भाग्यलक्ष्मी मंदिर?: दरअसल, कुछ दिन पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिए कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मुहैया कराना बंद करे। इस बीच कुछ खबरें आईं कि भाजपा नेताओं के कहने के बाद ही चुनाव आयोग ने यह रोक लगाई। हालांकि, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने सभी आरोपों से किनारा करते हुए कहा कि वे हैदराबाद ओल्ड सिटी में मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाकर सच की शपथ लेंगे और भाजपा पर लग रहे आरोपों को गलत साबित करेंगे।

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah performs ‘aarti’ at Bhagyalakshmi Temple in Old City, Hyderabad, Telangana. pic.twitter.com/oOGqXJCTUW

— ANI (@ANI) November 29, 2020