Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आपत्तिजनक वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने खुद कहा था कि वह फर्जी है और उसे छेड़छाड़ करके बनाया गया है। अब इसी मामले में गुरुग्राम की पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने ही शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने कथित तौर पर उसे वायरल वीडियो पर मनचाही रिपोर्ट तैयार करने को कहा था, और इसके लिए 10 लाख रुपये का भुगतान भी किया था।

दो लोगों की गिरफ्तारी

गुरुग्राम पुलिस की एफआईआर में पंजाब सरकार के दो अधिकारियों का जिक्र है और इसमें दो गिरफ्तार व्यक्तियों यानी अंकित और अरुण के नाम शामिल हैं, इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है, लेकिन अभी तक उनके जवाब की प्रतीक्षा है।

दूसरी ओर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने वीडियो क्लिप को प्रामाणिक घोषित किया है और भगवंत मान को गुरु विरोधी और पंथ विरोधी बताया है। हालांकि, भगवंत मान का कहना है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वह नहीं बल्कि एक अभिनेता है जिसका इस्तेमाल उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है।

फॉरेंसिंक एक्सपर्ट ने क्या कहा?

सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस ने फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिन पर रिपोर्ट में हेराफेरी करने का आरोप है। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी डीआईजी रैंक के हैं और दूसरे एसपी रैंक के हैं।

सूत्रों के अनुसार, गुरुग्राम पुलिस को दिए गए एक वीडियो बयान में जसप्रीत सिंह ने दावा किया कि उसने दबाव में आकर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट गढ़ी थी और उसे यह जानकारी नहीं थी कि इसका दुरुपयोग अकाल तख्त साहिब के खिलाफ किया जाएगा। स्वयं सिख होने के नाते उसने पुलिस को लिखित शिकायत दी जिसमें घटनाक्रम की पुष्टि की गई है।

गुरुग्राम पुलिस को दिए अपने बयान में जसप्रीत ने दावा किया कि उसने दिल्ली में अंकित और पंचकुला में अरुण नामक दो साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया था, और पंजाब पुलिस एसपी के निरंतर व्हाट्सएप पर्यवेक्षण के तहत, मसौदा रिपोर्टों को तब तक बार-बार एडिट किया गया जब तक कि वे दोनों पुलिस अधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो गईं।

जसप्रीत ने बताई पूरी कहानी

घटनाक्रम का विस्तृत विवरण देते हुए सूत्रों ने बताया कि 15 जून की रात को डीआईजी रैंक के अधिकारी ने गुरुग्राम के एक होटल में रात 9.40 बजे एक कमरे में चेक-इन किया। लगभग एक घंटे बाद, एसपी रैंक के अधिकारी उसी होटल में पहुंचे और दूसरे कमरे में चेक-इन किया।

इसके बाद जसप्रीत एक बैग लेकर होटल पहुंचे। वे सीधे एसपी रैंक के अधिकारी के कमरे में गए और वहां करीब 40 मिनट बिताए। इसके बाद दोनों अधिकारी डीआईजी रैंक के अधिकारी के कमरे में गए और वहां 15 मिनट तक बातचीत की। सूत्रों के अनुसार, जसप्रीत होटल से निकलकर गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित एक गेस्ट हाउस में रात बिताने चले गए।

16 जून को जसप्रीत सुबह करीब 8:30 बजे होटल लौटीं। सुबह 9:45 बजे तक डीआईजी, एसपी और जसप्रीत होटल के रेस्तरां में एक साथ नाश्ता कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार नाश्ते के दौरान डीआईजी रैंक के अधिकारी ने जसप्रीत को दो अलग-अलग व्यक्तियों/प्रयोगशालाओं से दो अलग-अलग साइबर लैब रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिनमें दावा किया गया था कि वीडियो AI से बनाया गया था।

सूत्रों ने बताया कि जब जसप्रीत ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि परिणामी रिपोर्ट मनगढ़ंत होगी, तो डीआईजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अच्छा खासा भुगतान किया जाएगा और उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए एसपी को व्यवस्था का जिम्मा सौंप दिया।

गुरुग्राम पुलिस को पता चला कि जसप्रीत को होटल से निकलते समय डीआईजी रैंक के अधिकारी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा 10 लाख रुपये नकद दिए गए थे। पुलिस जांच में पता चला कि जसप्रीत को मिले 10 लाख रुपये में से उसने 75 लाख रुपये किस्त के तौर पर चुका दिए और बाकी 25 लाख रुपये अपने निजी बैंक खाते में जमा कर दिए।

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