Bengaluru News: बेंगलुरु में एक महिला ने अपनी ही बेटी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आरोप लगाया गया है कि बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उनकी और अपनी छोटी बहन की प्राइवेट तस्वीरें शेयर की हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 49 साल की महिला ने 5 फरवरी को ब्यातारायणपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आदमी के साथ वीडियो कॉल पर देखा

FIR में आरोप लगाया गया है कि उसकी बड़ी बेटी ने चुपके से उसकी और अपनी बहन की प्राइवेट तस्वीरें खींची और उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर किया। FIR में कहा गया है कि उन्होंने पिछले महीने अपनी बेटी को एक अनजान आदमी के साथ वीडियो कॉल पर देखा। बेटी ने तुरंत कॉल काट दिया, जिससे उन्हें शक हुआ।

महिला के मुताबिक, जब वीडियो कॉल के बारे में पूछा गया, तो बेटी ने जवाब नहीं दिया। शक गहराने पर महिला ने अपनी बेटी से अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। घंटों मनाने के बाद, महिला और उसके पति को आखिरकार अपनी बेटी का फोन मिल गया।

महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने फोन पर अपनी न्यूड तस्वीरें और वीडियो देखे थे। उसे यह भी पता चला कि उसकी बहन की न्यूड तस्वीरें एक आदमी के साथ शेयर की गई थीं।

शिकायत के मुताबिक, फोन से मिले मैसेज से पता चला कि उस आदमी ने खास तौर पर ऐसी तस्वीरों के लिए कहा था। उन्होंने आगे कहा कि इस डर से कि कहीं यह डेटा आगे न फैल जाए, महिला ने फोन से तस्वीरें डिलीट कर दीं और अपनी बेटी को उस आदमी से बातचीत बंद करने को कहा।

हालांकि, बाद में बेटी इस घटना को लेकर अपने माता-पिता से बहस करने लगी। 5 फरवरी को बेटी यह कहकर घर से चली गई कि वह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी।

दोनों ने 6 फरवरी को शादी कर ली

एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि महिला की बेटी और उस आदमी का पता लगा लिया गया है। ऑफिसर ने कहा, “दोनों ने 6 फरवरी को शादी की और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी शादी रजिस्टर करवा ली। हम मां के दावों की भी जांच कर रहे हैं और कपल को पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया है।”

गौरतलब है कि मामले में पुलिस ने इन्फॉर्मेशन एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को पब्लिश करना, भेजना या पब्लिश/ट्रांसमिट करवाना), 66 (e) (किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स की जानबूझकर तस्वीरें कैप्चर करना, पब्लिश करना या ट्रांसमिट करना, जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन होता है) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 (किसी महिला की इज्ज़त को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, इशारा या काम करना), 77 (देखना) और 78 (पीछा करना) के तहत केस दर्ज किया है।

