बेंगलुरु में चार महीने की जुड़वां बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 40 वर्षीय मां उमादेवी ने कथित तौर पर बच्चियों को पानी में डुबो दिया। इसके बाद उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की। घटना के बाद उमादेवी को NIMHANS में मनोरोग उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। परिवार का कहना है कि बच्चियों के जन्म के कुछ समय बाद से ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा था।

उमादेवी के पति 50 वर्षीय रामेलिंगप्पा एसएच बेंगलुरु के तालघट्टपुरा में रियल एस्टेट का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चियों के जन्म के बाद शुरुआती कुछ समय तक उनकी पत्नी सामान्य नजर आ रही थीं, लेकिन करीब छह सप्ताह बाद उनके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा।

वह ठीक से सो और खा नहीं पा रही थीं। वह परिवार से दूर रहने लगी थीं और बार-बार कहती थीं कि उन्हें बच्चियों को लेकर डर लगता है और वह उनकी देखभाल करने में खुद को सक्षम नहीं समझतीं।

बच्चियों के जन्म का लंबे समय से था इंतजार

उमादेवी और रामेलिंगप्पा ने लंबे समय तक संतान के लिए इंतजार किया था। एक बार IVF उपचार भी असफल हुआ था। आखिरकार 5 मई को उमादेवी ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया। परिवार के अनुसार, बच्चियों के जन्म के करीब डेढ़ महीने बाद उमादेवी में मानसिक परेशानी के लक्षण दिखाई देने लगे।

रामेलिंगप्पा के मुताबिक, कई बार उमादेवी कहती थीं कि बच्चियों को किसी आश्रम में भेज देना चाहिए या वह खुद आश्रम चली जाएंगी। परिवार ने उनकी स्थिति को देखते हुए बच्चों की देखभाल का बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ले लिया था।

NIMHANS की मनोचिकित्सा विभाग की प्रोफेसर और मदर-बेबी यूनिट की प्रभारी प्रोफेसर गीता देसाई के मुताबिक, प्रसव के बाद होने वाली मानसिक परेशानियों में लगातार उदासी, चिंता, थकान, भूख कम लगना और नींद में परेशानी जैसे लक्षण हो सकते हैं। कुछ महिलाओं को यह भी लग सकता है कि वे अपने बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।

परिवार ने इलाज कराने की कोशिश की थी

रामेलिंगप्पा के अनुसार, परिवार ने उमादेवी को बेंगलुरु के एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद 8 अगस्त को उन्हें NIMHANS ले जाया गया। वहां उमादेवी का प्रसव के बाद होने वाले डिप्रेशन के लिए आकलन किया गया, दवाएं दी गईं और अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सलाह दी गई।

हालांकि, उमादेवी ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। उनके पति के मुताबिक, उन्होंने अस्पताल में कुछ मरीजों को शारीरिक रूप से कंट्रोल किए जाते हुए देखा था और उन्हें डर था कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।

रामेलिंगप्पा ने बताया कि उमादेवी की स्थिति लगातार एक जैसी नहीं रहती थी। कुछ दिन वह सामान्य दिखाई देती थीं, जबकि दूसरे दिनों में वह चुप, चिंतित रहती थीं और खाना-पीना व सोना भी मुश्किल हो जाता था।

घटना वाले दिन क्या हुआ?

1 सितंबर को रामेलिंगप्पा दोपहर करीब 12:20 बजे तक घर पर थे। इसके बाद वह कुछ जरूरी काम और आंध्र प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम की तैयारी के लिए बाहर चले गए। यह कार्यक्रम बच्चियों के जन्म के बाद तीसरे महीने में किया जाना था, लेकिन उमादेवी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण इसे टाल दिया गया था।

उस समय घर में रामेलिंगप्पा की मां, उनकी दो बहनें और उमादेवी की मां मौजूद थीं। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, जब रामेलिंगप्पा करीब 2:50 बजे घर लौटे तो परिवार ने बताया कि उमादेवी ने खुद को जुड़वां बच्चियों के साथ एक कमरे में बंद कर लिया है। उन्होंने खिड़की को कपड़े से ढक दिया था।

रामेलिंगप्पा ने एक दोस्त की मदद से दरवाजा खोला। शिकायत के मुताबिक, उमादेवी खिड़की की ग्रिल के पास थीं और उनके गले में दुपट्टा था। परिवार ने तुरंत दुपट्टा हटाया और उन्हें बचाया। इसी दौरान बच्चियां पालने में बेसुध मिलीं।

उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर उनकी मौत डूबने से होने की आशंका जताई गई। घटना के बाद उमादेवी को NIMHANS ले जाया गया, जहां उनका साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा है।

क्या समय पर इलाज मिलने से हादसा रोका जा सकता था?

उमादेवी के मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अगर उन्हें समय पर उचित मानसिक स्वास्थ्य उपचार मिल जाता तो स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता था। हालांकि, इस मामले की पुलिस जांच अभी जारी है और डॉक्टर भी उमादेवी की हालत की जांच कर रहे हैं।

NIMHANS के प्रोफेसर सुंदरनाग के अनुसार, प्रसव के बाद डिप्रेशन से जूझने वाली हर महिला को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं होती। कई मामलों में परिवार के सहयोग, दवा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नियमित निगरानी के जरिए इलाज किया जा सकता है।

लेकिन जब समस्या गंभीर हो जाती है, तो कुछ महिलाएं सबसे अलग-थलग रहने लगती हैं। उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ सकते हैं और बहुत दुर्लभ मामलों में वे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच सकती हैं।

प्रसव के बाद अवसाद कितना आम?

2017 में ‘बुलेटिन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन’ में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, बच्चे के जन्म के बाद करीब 22 प्रतिशत महिलाओं को डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। यानी हर पांच नई मां में से एक से ज्यादा महिला इससे प्रभावित हो सकती है।

इस साल ‘विमेन एंड हेल्थ’ जर्नल में प्रकाशित एक समीक्षा में 62 अध्ययनों और 21 हजार से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें बताया गया कि करीब 23.5 प्रतिशत महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद डिप्रेशन की समस्या हो सकती है।

वहीं, बच्चे के जन्म के बाद होने वाली गंभीर मानसिक बीमारी यानी पोस्टपार्टम साइकोसिस काफी दुर्लभ है। मनोचिकित्सक और शोधकर्ता डॉ. रेजाउल हामिद के मुताबिक, हर 1,000 प्रसव में करीब एक या दो महिलाओं को यह समस्या हो सकती है।

इस बीमारी में महिला को सही और गलत में फर्क करने में परेशानी हो सकती है। उसे भ्रम हो सकता है, आवाजें सुनाई दे सकती हैं, वह बहुत ज्यादा शक कर सकती है या बच्चे को स्वीकार करने में दिक्कत हो सकती है। कुछ मामलों में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। हालांकि, डॉ. हामिद ने कहा कि प्रसव के बाद डिप्रेशन या साइकोसिस से परेशान ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।

इलाज में देरी भी बन सकती है बड़ी समस्या

NIMHANS के प्रोफेसर और डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हरिश थिप्पेस्वामी के अनुसार, कई परिवार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए डॉक्टर के बजाय पहले धार्मिक या पारंपरिक उपचार का सहारा लेते हैं। इससे जरूरी चिकित्सा मिलने में देरी हो सकती है।

2018 में थिप्पेस्वामी, गीता देसाई और प्रोफेसर प्रभा चंद्रा द्वारा NIMHANS में प्रसव के बाद गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहीं 123 महिलाओं पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि 52.8 प्रतिशत ने सबसे पहले मनोचिकित्सक से मदद ली थी। वहीं, 26 प्रतिशत महिलाएं पहले धार्मिक उपचार करने वालों के पास गईं और 21.1 प्रतिशत ने सामान्य चिकित्सक से संपर्क किया था। अध्ययन में 44 प्रतिशत महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य उपचार में देरी भी सामने आई।

गर्भावस्था के दौरान भी जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान

बेंगलुरु की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. हेमा दिवाकर के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो सकती हैं। लंबे समय तक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने वाली महिलाओं पर गर्भधारण को लेकर ज्यादा दबाव हो सकता है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है।

उन्होंने कहा कि गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद होने वाली नियमित जांच में मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी शामिल होनी चाहिए। उनके मुताबिक, कुछ सामान्य सवालों के जरिए भी उन महिलाओं की पहचान की जा सकती है जिन्हें आगे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद की जरूरत हो सकती है।

नाम मिलने से पहले ही खत्म हो गई जिंदगी

उमादेवी की चार महीने की जुड़वां बच्चियों को दफना दिया गया है। उनकी कब्र पर कोई नाम नहीं है। बच्चियों का नामकरण तक नहीं हुआ था। इस घटना ने प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान, परिवार के सहयोग और इलाज तक पहुंच के महत्व को एक बार फिर सामने ला दिया है।

हर 5 में से 1 से ज्यादा लोग प्रभावित

प्रसव के बाद अवसाद की समस्या नई माताओं में करीब 22-23.5 प्रतिशत तक देखी गई है। पोस्टपार्टम साइकोसिस बेहद दुर्लभ है और करीब 1,000 प्रसव में एक से दो महिलाओं को प्रभावित कर सकता है।

NIMHANS के 2018 के अध्ययन में प्रसव के बाद गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहीं 44 प्रतिशत महिलाओं के इलाज में देरी सामने आई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, गर्भावस्था और प्रसव के बाद मानसिक स्वास्थ्य की नियमित जांच से शुरुआती स्तर पर समस्या की पहचान करने में मदद मिल सकती है।

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