Bengaluru Traffic Police : बेंगलुरु पुलिस ने दिया ट्रैफिक चालान में 50 फीसदी का डिस्काउंट, फिर दो दिन में वसूला 13.8 करोड़ रुपये का जुर्माना

Bengaluru Traffic Police : मैसूरु शहर की पुलिस ने शनिवार शाम तक 47 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया और 22,362 लंबित मामलों को खत्म कर दिया। मंगलुरु शहर में यह संख्या 4.6 लाख रुपये और 1,929 रुपये थी।

Bengaluru traffic police : मैसूरु शहर की पुलिस ने शनिवार शाम तक 47 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया (File Photo)

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को 50 प्रतिशत डिस्काउंट दे रही है जिनका चालान हुआ है लेकिन उन्होंने चालान भरा नहीं है। हालांकि यह डिस्काउंट 11 फरवरी तक है लेकिन अधिकारियों के मुताबिक घोषणा के बाद दो दिनों में बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माने के 13.8 करोड़ रुपये जमा कर लिए हैं। पुलिस ने अब तक 4,77,298 मामलों को सुलझा लिया है। शहर की पुलिस ने शुक्रवार को लगभग 5.6 करोड़ रुपये और शनिवार को 8 करोड़ रुपये जमा किए थे। Bengaluru Traffic Police : घोषणा के तुरंत बाद लोगों ने लगाई कतारें जनवरी में कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद राज्य परिवहन विभाग ने गुरुवार (2 फरवरी) को एक बार के उपाय के रूप में 11 फरवरी तक एक घोषणा के माध्यम से छूट की पेशकश की थी। मैसूरु शहर की पुलिस ने शनिवार शाम तक 47 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया और 22,362 लंबित मामलों को खत्म कर दिया। मंगलुरु शहर में यह संख्या 4.6 लाख रुपये और 1,929 रुपये थी। ट्रैफिक पुलिस द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद, बड़ी संख्या में लोग जुर्माना भरने के लिए बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस के मुख्यालय में दिखाई दिए। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) एमएन अनुचेथ ने कहा कि जनता ऑनलाइन जुर्माना भर सकती है और उन्हें खुद पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है। उल्लंघनकर्ता यातायात पुलिस स्टेशनों या यातायात प्रबंधन केंद्र पर जा सकते हैं, जुर्माना भरने के लिए पेटीएम या कर्नाटक वन वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। Also Read Karnataka Assembly Elections: कर्नाटक में भाजपा दोहराएगी गुजरात और उत्तर प्रदेश जीत का ब्लू प्रिंट, डोर-टू-डोर पहुंचने के लिए ये दिग्गज करेंगे दौरा Bengaluru Traffic Police : दो करोड़ से ज्यादा चालान बकाया बेंगलुरु में 500 करोड़ रुपये के कुल संभावित जुर्माने के साथ दो करोड़ से अधिक ई-चालान मामले लंबित हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक जुर्माने से पुलिस को सालाना केवल 170 से 180 करोड़ रुपये मिलते हैं, और कुशल स्वचालन ट्रैफिक जुर्माने से एकत्रित राशि को बढ़ा सकता है। 2022 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा पेश की गई इसी तरह की छूट ने अतिदेय जुर्माना प्राप्त किया था। साथ-साथ अब जल्द ही ट्रैफिक पुलिस कर्नाटक में गाड़ियों का इंश्योरेंस भी चेक करेगी. अब तक यह अधिकार परिवहन विभाग के पास है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram