कर्नाटक के बेंगलुरु में सिक्किम की रहने वाली युवती की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शहर के बेल्लनदूर थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह अपराध को अंजाम दिया गया है। मृतका की पहचान अति हंगमा सुब्बा के रूप में की गई है। वह एक सलॉन में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी।

वहीं, पुलिस ने आरोपी की पहचान दार्जीलिंग निवासी पूरबा लेप्चा के रूप में की है। वह शहर में स्थित एक रेस्तरां में वेटर का काम करता है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और वे एक महीने पहले ही बेंगलुरु में रहने आए थे। दोनों डोड्डाकनहल्ली इलाके में रह रहे थे।

बहस के दौरान काट दिया गला

शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच शनिवार को जमकर बहस हुई। पूरबा को शक था कि अति के दूसरे पुरुषों के साथ संबंध हैं। बहस के दौरान दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और आवेग में आकर पूरबा ने रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली छुरी से उसका गला काट दिया।

घटना के बाद बेल्लनदूर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य मामले में राज्य के कोप्पल जिले के कनकगिरी कस्बे में एक निर्माणाधीन मकान के कमरे में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, 8 जून की शाम 7 बजे से रात 10:15 बजे के बीच यह वारदात हुई।

आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए महिला के शव को कंबल से आग लगाकर जलाने की कोशिश की। इस मामले में संगनेगौड़ा मालीपाटिल की शिकायत पर कनकगिरी पुलिस थाने में अपराध संख्या 91/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

ईंट से हमला कर महिला की हत्या

जांच में पता चला कि मृतका का 30 वर्षीय एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, जो कुश्तगी तालुक का रहने वाला है। घटना वाली रात आरोपी महिला को कनकगिरी स्थित निर्माणाधीन मकान में लेकर गया था। वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने ईंट से हमला कर महिला की हत्या कर दी। इसके बाद पहचान छिपाने और सबूत नष्ट करने के इरादे से उसने शव पर कंबल डालकर आग लगा दी।

पुलिस ने घटनास्थल से अपराध में इस्तेमाल किया गया कंबल और अन्य सामान बरामद कर लिया है। चूंकि आरोपी दूसरे समुदाय से संबंधित है, इसलिए उसके खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) भी लगाई गई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

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तेलंगाना के विकाराबाद जिले के आदवी वेंकटापुरम गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार, 32 वर्षीय नबनीता नामक महिला ने कथित तौर पर पहले अपने 6 वर्षीय बेटे और 4 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी, इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरे खबर पढ़ें…