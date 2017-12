कन्नड़ नहीं बोल पाए तो साथियों को बुलाकर दो कश्मीरियों पर किया हमला, कार को भी किया तहस-नहस

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कन्नड़ भाषा नहीं बोलने को लेकर एक कश्मीरी छात्र और उसके भाई पर कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि घटना 11 दिसंबर पहले की है और मंगलवार (19 दिसंबर) को सामने आई। उत्तरी बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त चेतन सिंह राठौड़ ने बताया, ‘‘ हमने कश्मीरी लड़कों पर हमला करने पर महेश और हरीश नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया है।’’ पुलिस ने कहा कि महेश एक फैशन डिजाइनर है जबकि हरीश चालक है। पीड़ितों के एक दोस्त ने नाम उजागर नहीं करने पर कहा कि यहां एक कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र और उसका भाई 11 दिसंबर को तड़के एक कार से घर लौट रहे थे तभी एक फोन कॉल आई। उन्होंने कार रोकी और फोन पर बात करने लगे। इस बीच, बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और उनसे कन्नड़ में कुछ पूछा।

छात्र ने उन्हें बताया कि वह कन्नड़ नहीं जानता है। इसे मुद्दा बनाते हुए, युवकों ने जोर दिया कि वे कन्नड़ में बोलें। पीड़ितों के दोस्त ने कहा, ‘‘ जब छात्र और उसके भाई ने आपत्ति जताई तो दोनों युवकों ने फोन कर कुछ और युवकों को बुला लिया और उन पर पत्थर फेंके। उन्होंने उनकी कार भी तहस-नहस कर दी। घटना में दोनों को चोटें आई और नजदीक के अस्पताल में उनका इलाज हुआ।

Very disturbed by the news of 2 brothers from Kashmir being assaulted in Bengaluru. I would urge the authorities to take strict action against the accused.

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 19, 2017