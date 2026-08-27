बेंगलुरु के बासवनगुडी में बुधवार को ईद-ए-मिलाद के जुलूस के दौरान हुई झड़प के मामले में तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह झड़प केआर रोड पर उस वक्त हुई जब कुमारस्वामी लेआउट से निकला एक जुलूस बनशंकरी थाना क्षेत्र को पार कर बासवनगुडी पहुंचा।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा कि ‘राष्ट्र रक्षणा पाडे’ संगठन के पुनीत केरेहल्ली और अन्य लोग भगवा झंडे लेकर और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि संगठन के सदस्यों ने कथित रूप से जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भड़काने का प्रयास किया और उनसे कहा कि वे नारे नहीं लगाएं।

पुनीत केरेहल्ली को थाने ले गई पुलिस

पुलिस ने बताया कि जब पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया तो कुछ मुस्लिम युवकों ने कथित तौर पर मुरली नाम के व्यक्ति पर हमला कर दिया। इसके बाद केरेहल्ली और उनके साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। पुलिस ने घायल व्यक्ति को विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया जबकि केरेहल्ली को एहतियातन सुरक्षा उपाय के तहत थाने ले जाया गया।

पुलिस के अनुसार, केरेहल्ली ने सड़क खाली करने से इनकार कर दिया था जिससे लोगों को परेशानी हुई। पहले मामले में, अब्दुल रजाक खान की शिकायत पर बासवनगुडी थाने में मामला दर्ज किया गया और केरेहल्ली (35) एवं दो अन्य लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने यह भी बताया कि केरेहल्ली की शिकायत पर दूसरा मामला दर्ज किया गया, जिसमें तीन लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।

बासवनगुडी यातायात पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल मंजूनाथ की शिकायत पर केरेहल्ली और अन्य लोगों के खिलाफ तीसरा मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि मामले में जांच जारी है।