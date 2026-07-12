कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश ने बेंगलुरु में शनिवार रात एक औचक निरीक्षण करने निकले और वह एक बस में चढे़। इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दरअसल बस के कंडक्टर ने परिवहन मंत्री को बस से नीचे उतरने की हिदायत दे दी।
मंत्री ने बेंगलुरु में 2 घंटे तक 10 से अधिक BMTC बसों में मास्क पहनकर सफर किया, ताकि वह खुद उन सेवाओं का निरीक्षण कर सकें। इस दौरान उन्होंने एक बस के यात्रियों के लिए न रुकने पर ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया। एक दूसरी बस में, खुले पैसे न होने की वजह से कंडक्टर ने उन्हें बस से उतार दिया।
100 रुपये की नोट देख भड़का कंडक्टर
कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश शहर की सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के उद्देश्य से हेब्बल से नागाशेट्टीहल्ली जा रही एक बीएमटीसी बस में चढ़े। जहां उन्होंने कंडक्टर से दो टिकट देने को कहा। उन्होंने कंडक्टर को 100 रुपये के नोट दिए।
100 रुपये का नोट देख कंडक्टर ने उनसे खुल्ले पैसे मांगे। जब मंत्री ने कहा कि उनके पास खुल्ले पैसे नहीं है तो कंडक्टर ने अपना कैश बैग दिखाते हुए कहा कि उसके पास भी छुट्टा पैसे नहीं है। ऐसे में आगे उसने कहा कि अगर उनके पास छुट्टा पैसे नहीं है तो वह बस से उतर जाएं।
मंत्री चुपचाप उतर गए
हालांकि बस कंडक्टर को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि वह राज्य के परिवहन मंत्री हैं। साथ ही बायराथी सुरेश ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इसके बाद कंडक्टर को जवाब दिए बिना मंत्री चुपचाप बस से उतर गए।
ऑटो वाले ने 30 की जगह मांगे 36 रुपये
मंत्री ने शाम 07.10 बजे से रात 09.10 के बीच जयमहल, टीवी टावर, आरटी नगर, सीबीआई रोड, हेब्बल, मान्यता टेक पार्क, नागवारा, हेन्नूर, हेन्नूर बंदे, बायराथी बंदे और गेद्दलाहल्ली को कवर करने वाले रास्तों पर यात्रा की। इसके बाद मंत्री ने नागाशेट्टीहल्ली से ऑटो रिक्शा में अपनी यात्रा भी की।
हालांकि, किराया मीटर में 30 रुपये दिख रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने 36 रुपये मांगे। पूछताछ करने पर ड्राइवर ने कथित तौर पर कहा कि मीटर को दोबारा कैलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद मंत्री ने उसे 40 रुपये का भुगतान किया।
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