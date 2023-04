Bengal Teachers Recruitment Scam: माणिक भट्टाचार्य, पार्थ चटर्जी के बाद ममता के एक और विधायक गिरफ्तार, CBI छापे के दौरान साहा ने तालाब में फेंक दिए थे फोन

Bengal Teachers Recruitment Scam: जीबन कृष्ण साहा तीसरे ऐसे ममता बनर्जी के विधायक हैं। जिनको सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है।

Bengal teachers recruitment scam: पिछले हफ्ते, सीबीआई ने साहा के परिसरों सहित पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद और कोलकाता में छह स्थानों पर तलाशी ली थी। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram