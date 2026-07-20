बंगाल की ‘रिवॉल्वर रानी’ के नाम से मशहूर पूजा बिस्वास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूजा की गिरफ्तारी एक बड़े इंटरस्टेट हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। पूजा रविवार सुबह नैहाटी-अशोकनगर रोड पर दिखी और एक आम यात्री की तरह लग रही थी जो अपना काम कर रही हो। सिंपल कॉटन सलवार सूट पहने, सिर पर स्कार्फ़, एक हाथ में जूट का बैग और दूसरा कंधे पर लटकाए पूजा बिस्वास भीड़ में आसानी से घुल-मिल गई थीं।

पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार?

पूजा पर शक करने की कोई वजह नहीं लग रही थी। फिर भी राज्य क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और लोकल पुलिस की एक टीम चुपके से उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। पूजा एक वैन में सवार हुईं, जो एक लोकल माल ढोने वाली गाड़ी थी। जब तक वैन को नॉर्थ 24 परगना जिले के अशोकनगर इलाके में जंक्शन नंबर 8 के पास रोका नहीं गया, तब तक उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके साधारण जूट बैग में हथियारों का जखीरा था, जिसमें छह सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल (चार 7mm और दो 9mm जिन पर स्टार लोगो थे), 12 मैगज़ीन, और 7.6mm के 200 राउंड जिंदा कारतूस, इसके अलावा 12,000 रुपये कैश और दो मोबाइल फोन शामिल थे। दिनदहाड़े एक व्यस्त सड़क पर हुई इस गिरफ्तारी से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

हाबरा म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 12 की रहने वाली पूजा बिस्वास गैर-कानूनी हथियारों के धंधे में कोई नई नहीं है। पुलिस का आरोप है कि वह बड़े सिंडिकेट के लिए एक भरोसेमंद कैरियर के तौर पर काम करने वाली एक पुरानी जानकार है। 2023 में पूजा को दत्तापुकुर पुलिस ने लगभग ऐसे ही हालात में एक पैसेंजर बस से पकड़ा था। हालांकि उस गिरफ्तारी के बाद उसे जेल हुई, लेकिन कानून लागू करने वाले अधिकारियों का कहना है कि रिहा होते ही वह फिर से हथियारों की तस्करी में लग गई।

CID ने क्या कहा?

CID चीफ नटराजन रमेश बाबू ने कहा, “पूजा को पहले भी गिरफ्तार किया गया था। हम समझ गए हैं कि शक से बचने के लिए हमेशा एक महिला कैरियर का इस्तेमाल किया जाएगा।” शुरुआती पूछताछ से लगता है कि यह एक क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन हो सकता है। हथियार के बिहार के मुंगेर से आने का शक है और जमालपुर ऑर्डनेंस फैक्ट्री से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि हथियारों को सड़क के रास्ते पश्चिम बंगाल लाया गया था, फिर बोंगांव जैसे बॉर्डर हब की ओर भेजा गया और आखिर में बांग्लादेश में स्मगल किया गया।

पूजा से जब्त जमालपुर का ट्रेन टिकट बिहार कनेक्शन को और पक्का करता है। इससे CID बैच नंबर का पता लगाने और यह वेरिफाई करने के लिए सीधे बिहार पुलिस और फैक्ट्री अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है कि कोई स्टॉक गायब तो नहीं है।

पति फरार

जांच में पूजा के निजी नेटवर्क पर भी ध्यान गया है। पुलिस को पता चला है कि पूजा अपने पहले पति से तलाक लेने और अपनी बेटी की शादी करने के बाद लगभग पांच साल से इस धंधे में एक्टिव है। वह अपने दूसरे पति नीलरतन के साथ मिलकर काम कर रही थी। गोपालनगर पुलिस स्टेशन एरिया में रहने वाले नीलरतन का लोकल कपड़ों का बिज़नेस है, जिसके बारे में पुलिस को शक है कि यह उनके गैर-कानूनी हथियारों के धंधे को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुखौटा है।

पुलिस अभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों को लगता है कि उसकी गिरफ्तारी से इन गैर-कानूनी हथियारों के खरीदारों के बारे में ज़रूरी डिटेल्स मिल सकती हैं। इस ज़ब्ती की गंभीरता को देखते हुए (खासकर चुनाव के बाद के सेंसिटिव समय में) स्टेट CID ने सप्लाई चेन को खत्म करने के लिए एक DIG-रैंक के ऑफिसर की लीडरशिप में चार मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है।

अधिकारी रविवार को पूजा से ज़ब्त किए गए बड़े कंसाइनमेंट के तय डेस्टिनेशन की भी जांच कर रहे हैं और यह भी कि क्या इसका मकसद राज्य के बॉर्डर वाले जिलों में संगठित क्राइम या पॉलिटिकल हिंसा को बढ़ावा देना था। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने X पर रिवॉल्वर रानी की गिरफ्तारी की तारीफ़ की और इसे बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई कहा। इस बीच पूजा बिस्वास अभी भी कस्टडी में है और शुरुआती पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि SIT उसके पति को ढूंढने के लिए नॉर्थ 24 परगना और इंटर-स्टेट बॉर्डर पर अपनी जांच बढ़ा रही है।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर के 172.6 किमी पर फेंसिंग करने के लिए 9 जिलों में 1,024.75 एकड़ ज़मीन बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) को सौंप दी है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (14 जुलाई) को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद लंबे समय से रुके हुए बॉर्डर फेंसिंग के काम में एक बड़ी रुकावट को दूर करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करना है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…