Bengal: दार्जिलिंग में रहने वाले मिंटू राय ने बनाया जहाज के आकार का घर, इतने लाख हुए खर्च

शानदार घर का निर्माण करने वाले मिंटू रॉय ने बताया कि उनका अधिकांश बचपन कोलकाता में बोबाजार के पास बीता।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सब का सपना होता है कि उसका एक खूबसूरत सा घर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि उसका यह सपना सच हो सके। ऐसे ही सपने को साकार किया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रहने वाले मिंटू रॉय ने, जिन्होंने अपने घर को टाइटैनिक जहाज का लुक दिया है। मिंटू रॉय ने प्रसिद्ध रॉयल मेल स्टीमर (RMS) टाइटैनिक के लिए एक अलौकिक समानता वाले घर के निर्माण के लिए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सिलीगुड़ी के सुदूर इलाकों में स्थित यह अनूठा घर शहर में चर्चा का विषय बन रहा है और इसने आर्किटेक्चर की दुनिया में रुचि जगाई है। इस बारे में बात करते हुए (किस चीज ने उन्हें रहने के लिए एक शानदार घर बनाने के लिए प्रेरित किया) मिंटू रॉय ने इंडिया टुडे को बताया, “मेरा अधिकांश बचपन कोलकाता में बोबाजार क्षेत्र के आसपास बीता। दुर्गा पूजा का समय मेरी सबसे प्यारी यादों में से एक है। मैंने लोगों को यहां आते देखा। पूजा समाप्त होने के कुछ दिनों बाद भी पंडाल रहता था। यह एक ऐसा पंडाल था जिसने मेरे और मेरे परिवार के लिए एक यादगार घर बनाने को प्रेरित किया।” Also Read Land Scam Case में झारखंड-बिहार-बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी, इस पूर्व IAS पर भी कसा ED का शिकंजा औपचारिक रूप से उत्तर 24 परगना के हेलेंचा निवासी मिंटू करीब 20-25 साल पहले फांसीदेवा आ गए थे। आर्थिक तंगी का सामना करते हुए वह नौकरी की तलाश में उत्तर बंगाल चले गए और फिर जहाज के रूप में घर बनाने का फैसला किया। मिंटू ने बताया, “मैं अपने पिता मनोरंजन रॉय के साथ उत्तर बंगाल चला गया। मैं शांतिपूर्ण वातावरण के कारण यहां रहना चाहता था। लेकिन धन की कमी ने इस तरह के एक जटिल ढांचे के निर्माण के मेरे सपने को रोक दिया था।” मिंटू रॉय ने परियोजना को पूरा करने में मदद के लिए इंजीनियरों को नियुक्त करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने पाया कि इसकी जटिलता को देखते हुए संरचना को पूरा करने के लिए उनके द्वारा अनुमानित फंड से तिगुनी लागत आयेगी। मिंटू ने बताया कि इंजीनियरों के पीछे हटने के बाद मैं 3 साल के लिए नेपाल चला गया, जहाँ मैंने राजमिस्त्री सीखी। अब तक मैं इस घर पर लगभग 15 लाख रुपये खर्च कर चुका हूं। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram