बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिरौती या जबरन वसूली के आरोपों पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी। उनकी यह टिप्पणी राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और पंचायत मंत्री दिलीप घोष द्वारा इसी तरह की चेतावनी जारी करने के कुछ दिनों बाद आई है। इन टिप्पणियों को बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा कथित फिरौती के खिलाफ पब्लिक कैंपेन के तौर पर देखा जा रहा है।

जबरन वसूली के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई- अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर किसी भी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता के खिलाफ जबरन वसूली का कोई आरोप मिलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार के दौरान भ्रष्टाचार, कट मनी और फिरौती के कथित मामलों के लिए तृणमूल सरकार पर भी निशाना साधा। ये मुद्दा BJP के मुख्य चुनाव प्रचार मुद्दों में से एक है।

हालांकि सरकार बदलने के बाद भी फिरौती के आरोप जारी हैं। इसी का ज़िक्र करते हुए अग्निमित्र पॉल ने सोमवार को कहा, “एक्सटॉर्शन का मुद्दा बना रहेगा। हमने सबको डिटर्जेंट या वॉशिंग मशीन में नहीं धोया है। वे हाड़-मांस के इंसान हैं। अब वे सरकार में आ गए हैं। कई लोग सोचते हैं कि वे इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हमारे राज्य अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ सख्त चेतावनी दी है।”

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मुद्दों को सुलझाने के लिए चार हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा, “ये हेल्पलाइन नंबर गैर-कानूनी टोल टैक्स, गैर-कानूनी सिंडिकेट, जबरन वसूली और शराब के अड्डों के खिलाफ दिए गए हैं। लोग वहां कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।”

हालांकि मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर कोई बिना वजह हेल्पलाइन पर कॉल करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी, “आप आगे नहीं आना चाहते, इसलिए आप फोन करके शिकायत दर्ज कराते हैं लेकिन अगर आप अपने एजेंडे से किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, तो आपका नंबर भी वहां होगा। आप भी पकड़े जाएंगे।”

जबरन वसूली के मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड साफ करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने दोहराया, “इस मामले में हमारे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो कहेंगे, वही फाइनल होगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई ये काम करता है, तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को पहले ही निकाल दिया गया हो। हम इस पर कोई डील नहीं करते। हम पब्लिक में एक बात और प्राइवेट में दूसरी बात नहीं कहेंगे, लोगों से फिरौती जारी रखने और इसे 70-30 परसेंट में बांटने के लिए कहेंगे, हम ऐसा नहीं करते। हम पिछली सरकार जैसे नहीं हैं। हम जो कहते हैं, वही करते हैं।”

समिक भट्टाचार्य ने दी थी चेतावनी

पार्टी कार्यकर्ताओं को जबरन वसूली के खिलाफ चेतावनी देते हुए समिक भट्टाचार्य ने हाल ही में उन्हें भ्रष्टाचार रोकने के लिए 15 दिन का समय दिया था। मंत्री दिलीप घोष ने भी बीजेपी विधायकों के एक ग्रुप को टारगेट किया था, और उन्हें पैसे वसूलने के खिलाफ चेतावनी दी थी।

सोमवार को दिलीप घोष ने कहा कि फिरौती के आरोप में 200 से ज़्यादा वर्कर्स को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। उन्होंने कहा, “जबरन वसूली का कल्चर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हालांकि, पार्टी नज़र रख रही है। अगर BJP में कोई भी जबरन वसूली में शामिल है, तो पुलिस और पार्टी को बताएं। आम लोगों को शिकायत करने का अधिकार है। हमने 200 से 250 लोगों को सस्पेंड किया है। प्रोसेस जारी है।” हालांकि बीजेपी नेताओं ने फिरौती के लिए सस्पेंड किए गए लोगों की डिटेल्स बताने से मना कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से समिक भट्टाचार्य और अग्निमित्रा पॉल को बार-बार कॉल्स किए गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

यह भी पढ़ें- अम्फान राहत कोष में घोटाले का आरोप, अभिषेक बनर्जी पर FIR दर्ज

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने ही संसदीय क्षेत्र में अम्फान राहत कोष के गबन के आरोपों को लेकर गंभीर कानूनी संकट में फंस गए हैं। डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में राहत कोष के वितरण में 250 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर