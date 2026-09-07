मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को एक अखबार के विज्ञापन के लिए सोमवार को माफी मांगी। भाजपा सरकार की इस विज्ञापन में देवी दुर्गा की फोटो थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की भी तस्वीर थी। इस फोटो में देवी दुर्गा को 10 के बजाय 11 हाथों के साथ दिखाया गया था।

इस मुद्दे को लेकर ममता गुट वाली तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं का अपमान है।

सभी से माफी मांगता हूं- मुख्यमंत्री

कोलकाता के मिलन मेला मैदान में दुर्गा पर आयोजिक एक बैठक में बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “सबसे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मैं सुबह छपे उसे गलत विज्ञापन के लिए सभी से माफी मांगता हूं। विज्ञापन बनाने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार अब से सावधानी बरतेगी।”

यह विज्ञापन सोमवार दोपहर को होने वाली समन्वय बैठक के लिए था, जिसमें आने वाली दुर्गा पूजा की योजना बनाई जानी थी। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद यह पहली दुर्गा पूजा होगी। हालांकि बैठक में बैकग्राउंड बिल बोर्ज पर देवी दुर्गा की तस्वीर में 10 ही हाथ नजर आ रहे थे।

ममता गुट ने साधा सरकार पर निशाना

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने कहा कि “पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ बार-बार की जा रही ये लापरवाही बेहद अपमानजनक है।”

तो अब, भाजपा सरकार के मुताबिक, माँ दुर्गा के 11 हाथ हैं? उनके नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक, माँ दुर्गा और राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ बार-बार की गई यह लापरवाही बेहद अपमानजनक है!

So now, according to the @BJP4Bengal government, Maa Durga has 11 hands?



From their leaders to the Chief Minister, this repeated mishandling of Maa Durga and Bengal’s cultural traditions is deeply insulting!



Durga Puja is not just a festival, it is an emotion and the very… pic.twitter.com/HnnKdeOq7h — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) September 7, 2026

टीएमसी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना और बंगाल की धड़कन है। माँ का घर लौटना लाखों बंगालियों के लिए बहुत पवित्र है। फिर भी, जो सरकार बंगाल की बात करने का दावा करती है, वह बंगाली संस्कृति, परंपराओं और बंगाल की पहचान बताने वाले त्योहारों से लगातार दूर होती जा रही है।”

‘माँ दुर्गा के 11 हाथ कब से हो गए?’

टीएमसी ने आगे कहा, “माँ दुर्गा के 11 हाथ कब से हो गए? और किसे लगा कि उन्हें इस तरह दिखाना सही है? बीजेपी बंगाली संस्कृति से इतनी अनजान क्यों है कि मुख्यमंत्री की देखरेख में सरकार को माँ दुर्गा को गलत तरीके से दिखाना और उनका अपमान करना सही लगता है?” साथ ही उन्होंने कहा, “अब बहुत हो गया।”

मामले में TMC नेता कुणाल घोष ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक, देवी दुर्गा की 10 भुजाएँ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस गलती को तुरंत ठीक करवाने की अपील की।

इस मुद्दे पर बागी TMC विधायक मदन मित्रा ने भी कहा, “एक बंगाली होने के नाते, मैं माँ के 11 हाथ होने की बात स्वीकार नहीं कर सकता। क्या माँ अपने हाथ में कोई और हथियार चाहती हैं? यह स्वीकार्य नहीं है।”

हालांकि राज्य BJP प्रमुख सामिक भट्टाचार्य ने इस गलती को अधिक तूल नहीं दिया। उन्होंने कहा, “इससे केवल यह पता चलता है कि माँ दुर्गा और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हालाँकि मैंने विज्ञापन नहीं देखा है, लेकिन जिस एजेंसी को इसे छापने की जिम्मेदारी दी गई थी, उससे गलती हुई है। इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। इसे ठीक कर लिया जाएगा।”

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पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला पुलिस ने कथित जमीन फर्जीवाड़े के मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और पूर्व बूथ अध्यक्ष काजल घोष को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें