Bengal Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। राज्य में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी आक्रामक हैं और जनता तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं।

साल 2021 के चुनाव की तुलना में इस बार प्रचार के लिए समय काफी कम है। ऐसे में उम्मीदवार न केवल पारंपरिक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, बल्कि मतदाताओं के घरों में रोटियां भी बना रहे हैं, और अन्य गतिविधियों के अलावा “हांडी फोड़” जैसे खेलों में भी भाग ले रहे हैं।

TMC प्रत्याशी ने खेला ‘हांडी फोड़’ खेल

पिछले सप्ताह ईद के अवसर पर बीरभूम जिले के दुबराजपुर से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार नरेश चंद्र बाउरी ने हांडी फोड़ का खेल खेला। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर लटके हुए मिट्टी के घड़े को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि वे लक्ष्य को भेदने में असफल रहे। बाउरी ने इस मौके का इस्तेमाल एक राजनीतिक संदेश देने के लिए किया और कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी को भी इसी तरह हार का सामना करना पड़ेगा।

बीजेपी विधायक ने बनाई दाढ़ी

दुबराजपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर टीएमसी के नरेश चंद्र बौरी के सामने बीजेपी के सीटिंग विधायक अनुप कुमार साहा है। उन्होंने प्रचार के लिए नया और अनोखा तरीका अपनाया। बीजेपी विधायक एक नाई की भूमिका में नजर आए और एक शख्स की दाढ़ी बनाई।

हालांकि, टीएमसी प्रत्याशी नरेंद्र चंद्र बाउरी ने 2016 के चुनावों में टीएमसी के टिकट पर दुबराजपुर से जीत हासिल की थी। 2021 में इस सीट पर बीजेपी के अनूप कुमार साहा ने टीएमसी के एक अन्य प्रत्याशी को हरा दिया था। बीरभूम जिला टीएमसी के दिग्गज नेता अनुब्रत मंडल का गढ़ मानी जाती है। यहां की दुबराजपुर सीट ही ऐसी थी, जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में बीजेपी ने सफलता हासिल की थी।

जमीन से जुड़ाव दिखाने की कोशिश

प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार का ये अनोखा तरीका अपनाया है, जिसका मकसद खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता दिखाने की है। उन्होंने कहा, “मेरे लिए सभी से बात करना महत्वपूर्ण है। अभी जब मैंने देखा कि एक व्यक्ति दाढ़ी बनवाने बैठा है, तो मैंने उसे सेवा देने और उससे बात करने का अवसर लिया। इस तरह मैंने नाई समुदाय के प्रति सम्मान दिखाया और साथ ही लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि अब बदलाव की आवश्यकता है।”

वोटर के चूल्हे पर बनाई रोटी

कुछ ऐसा ही दिलचस्प चुनाव प्रचार हुगली जिले के पुरसुराह क्षेत्र में भी नजर आया, जहां टीएमसी प्रत्याशी पार्थ हजारी ने एक वोटर घर में चूल्हे पर रोटियां पकाई। चूल्हे पर इसलिए पकाईं क्योंकि गैस खत्म हो गई थी। इस दौरान उन्होंने एलपीजी की समस्या का भी जिक्र किया और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया।

पार्थ हजारी ने कहा, “मैंने पहले भी रोटियां बनाई हैं, मैं घर पर खाना बनाता था इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। गैस सिलेंडर न मिलने के कारण कई परिवार परेशान हैं। मैंने तो बस मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। यहां के लोग खुश हैं कि एक स्थानीय लड़के को उम्मीदवार बनाया गया है। मैं इसी इलाके का बेटा हूं और मैंने सबके घर जाकर उनसे मुलाकात की ताकि वे मुझे जान सकें।” ग्रामीण मतदाताओं से अपने “संबंध” का स्पष्ट प्रदर्शन करते हुए भाजपा के मौजूदा पुरसुराह विधायक बिमान घोष को अपने चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में हल चलाते हुए देखा गया।

गोबर के उपलों के साथ टीएमसी नेता

आरामबाग निर्वाचन क्षेत्र के हाटबसंतपुर इलाके में टीएमसी उम्मीदवार मीता बाग एक मतदाता द्वारा सुखाने के लिए रखे गए गोबर के उपलों को पलटती हुई नजर आईं, जबकि समर्थक “जय बांग्ला” के नारे लगा रहे थे। बाद में उसी इलाके में मीता बाग को चुनाव प्रचार करते देख उत्साहित एक अस्सी वर्षीय बुजुर्ग महिला नाचने लगीं बाद में टीएमसी उम्मीदवार भी इस डांस में शामिल हो गईं है।

टीएमसी उम्मीदवार भी उनके साथ शामिल हो गईं। उन्होंने महिला को गले लगाया और हवा में उठा लिया। बाग ने कहा, “मैं हमेशा खुश रहने वाली इंसान हूं और लोगों से अपने जैसा व्यवहार करती हूं। इसलिए यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है।” बाग उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं जिस पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है।

बीजेपी नेता ने भजन से की कैंपेन की शुरुआत

झारग्राम जिले में भाजपा के गोपीबल्लभपुर उम्मीदवार राजेश महतो ने ग्रामीणों के साथ भक्ति गीत गाकर अपने अभियान की शुरुआत की, और निर्वाचन क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रचार करते हुए उन्होंने गुलाल से भी खेला। गोघाट सीट वर्तमान में बीजेपी के पास है। यहां टीएमसी के उम्मीदवार निर्मल माझी ने एक ग्रामीण के मिट्टी के घर में खाना पकाने में मदद करने के लिए प्रवेश किया और फिर परिवार के साथ भोजन किया।

निर्मल मांझी पेशे से डॉक्टर भी हैं, उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान स्टेथोस्कोप से मरीजों की जांच करते हुए भी देखा गया। भाजपा के गोघाट से उम्मीदवार प्रशांत दिगर को एक किसान के आलू के खेत में स्थानीय लोगों को कटाई में मदद करते हुए देखा गया।

बंगाल चुनाव की SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद (फोटो सोर्स- एक्सप्रेस)

राशिदा बिबी अपने घर के बाहर परेशान खड़ी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। रशीदा बंगाल के तराहदिया गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के बाद राशिदा का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राशिदा की किस्मत इस मामले में अच्छी है कि उन्हें पता है कि उनका नाम हटाया गया है। पढ़िए पूरी खबर…