पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता अरिंदम भट्टाचार्य का कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है। नेता ने शुक्रवार को ये दावा किया। भट्टाचार्य ने दावा किया,” तृणमूल को ये एहसास हो गया है कि राज्य के लोग अब उसे नहीं चाहते हैं। इसलिए टीएमसी भय का माहौल पैदा करना चाहती है और इस तरीके के हथकंडे आजमा रही है। दीवार पर पेंट कर और पोस्टर के जरिए धमकाने का काम किया जा रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पिछले महीने भी मुझे इसी तरह की धमकी मिली थी।”

भट्टाचार्य को धमकी मिलना एक ऐसे वक्त में शुरू हुआ है जब पिछले ही महीने उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली थी। बता दें कि भट्टाचार्य शांतिपुर विधानसभा से विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली थी।

अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि मीडिया ने उनको धमकी मिलने की खबरों को दिखाया था लेकिन पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, “इस तरह असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया जा रहा है।” ताजा मामले में अरिंदम भट्टाचार्य को शांतिपुर से सात दिन के भीतर चले जाने को कहा गया है।

WB: Death threats allegedly given to BJP’s Arindam Bhattacharya to leave Shantipur.

“Leave Shantipur within 7 days or you’ll be responsible for your murder,”written on a wall.

He says,”I accept challenge, I’ll not leave Shantipur.”

